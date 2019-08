Dalzocchio: «Su punto nascite non mi stupiscono le dichiarazioni del sindaco Betta»

Un quotidiano locale diffonde una notizia sbagliata e si scatena la polemica.

La questione riguarda ancora una volta la possibile riapertura del punto nascite di Arco sul quale sta lavorando fin dall’inizio dell’insediamento la giunta di centro destra.

Il media provinciale in questione aveva riportato le dichiarazioni (vere o presunte) del ministro della sanità che spiegava che dalla provincia di Trento non era arrivata nessuna richiesta per la riapertura del punto nascite.

Questo però non risulterebbe vero. Infatti l’assessora alla sanità Stefania Segnana ha subito smentito.

“Abbiamo fatto quello che avevamo annunciato e ribadisco che la nostra attenzione sul punto nascita dell’ospedale di Arco rimane molto alta“, aveva affermato l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, in merito appunto ad alcune notizie che metterebbero in discussione la consegna della lettera al Ministero della Salute.

“Abbiamo inviato al Ministero lo scorso 30 luglio la richiesta di poter istituire un tavolo tecnico per valutare insieme l’iter di riapertura – prosegue l’assessore Segnana – proprio perché riteniamo che possano sussistere elementi idonei per avviare questo percorso, che risponde all’esigenza di garantire, in sicurezza, servizi di qualità più prossimi all’utenza, attraverso la massima valorizzazione delle risorse presenti sul territorio”.

“Forse – conclude l’assessore – in alcuni ambienti c’è un po’ di confusione, visto che lo stesso ministro in un’intervista al Corriere del Trentino oggi afferma di aver ricevuto la lettera il 30 luglio. Sarebbe meglio informarsi prima di mettere in giro notizie infondate che, specie su temi delicati come quelli della salute, generano incertezze che i nostri cittadini certo non meritano”.

Sulla questione anche il capogruppo della Lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio parte all’attacco: «Capiamo benissimo il punto di vista di Alessandro Betta, Sindaco di Arco, che da uomo di centro-sinistra non può che opporsi alla decisione di riaprire il punto nascite. Ciò infatti sconfesserebbe l’operato tanto del primo cittadino quanto della Giunta precedente con l’Assessore Zeni, che comunque deve rassegnarsi di fronte alla volontà da parte della Giunta provinciale e del Presidente Fugatti di puntare alla riapertura dei punti nascita sul territorio. Vogliamo ricordare anche che il punto nascite di Cavalese non è l’unico ad essere stato riaperto, come qualcuno ha affermato: quello è stato solo il primo passo verso la riapertura di altri punti nascite in Trentino. Sappiamo benissimo che il percorso non sarà facile, – aggiunge Dalzocchio – ma siamo fiduciosi sul fatto che tale percorso si potrà risolvere positivamente, nell’interesse di tante donne che non dovranno più migrare dall’Alto Garda o da Ledro per recarsi a Trento o a Rovereto per partorire. Questi sono obiettivi concreti per il bene dell’intera comunità dell’Alto Garda ed è semplicemente assurdo che questi vengano criticati da parte di chi rappresenta un Comune della zona».