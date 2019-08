ATP Challenger Lexington: Jannik Sinner raggiunge la finale

L’oro nel Kentucky l’hanno cercato in molti, ma Jannik Sinner lo ha trovato per davvero: battuto Aragone è qualificazione per la finale ( al momento terza stagionale) del challenger sul cemento di Lexington: sconfitto in due set lo statunitense JC Aragone, questa notte sarà sfida per il titolo con l’australiano Alex Bolt.

A questo punto Sinner è già sicuro di entrare nel gruppo dei primi 170 del ranking mondiale Jannik Sinner attualmente numero 194 Atp , si è qualificato per l’ultimo atto del “Kentucky Bank Tennis Championship“, torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 54.160 dollari in corso sui campi in cemento di Lexington, negli Stati Uniti.

Dopo tre affermazioni al terzo set, in semifinale il giovane altoatesinocon terzo favorito del seeding, ha sconfitto con autorità per 6–2, 6–4– in un’ora e 9 minuti di gioco- lo statunitense JC Aragone, numero 268 del ranking mondiale.

Sinner è partito fortissimo strappando subito due volte il servizio al suo avversario, così da aggiudicarsi dopo soli 27 minuti di gioco il primo set senza fatica. Il ragazzo di Sesto Pusteria ha giocato un’ottima partita, senza cedere mai la battuta (annullate le uniche due palle break concesse), e anche nella seconda frazione ha dettato i ritmi.

Nel quinto gioco Jannik ha piazzato il break (3-2), vantaggio poi mantenuto sino al termine, sfruttando il suo secondo match point per chiudere la contesa. In finale Sinner se la vedrà con l’australiano Alex Bolt, numero 152 della classifica mondale e secondo favorito del seeding, che nell’altra semifinale ha sconfitto 6-3, 6-2 il britannico Lloyd Glasspool, numero 591 Atp.

I due si sono già affrontati quest’anno, nelle qualificazioni di Wimbledon e in quell’occasione Bolt ha avuto la meglio nel supertiebreak per 2-6, 7-5, 12-10.

Quello di Lexington è il sesto challenger stagionale per Sinner, che lo scorso febbraio ha conquistato il primo titolo in carriera a Bergamo e vanta anche la finale ad Ostrava a maggio.



La prossima settimana, Sinner sarà al via del Challenger di Aptos, in California. Poi Jannik Sinner che a fine luglio è entrato per la prima volta nei top 200, spera di ricevere una wild card per il Masters 1000 di Cincinnati, in scena dall’11 al 18 agosto. A partire dal 19 agosto giocherà invece le qualificazioni dell’ultimo Slam della stagione, gli US Open a New York.

“Kentucky Bank Tennis Championship”

Atp Challenger Tour

Lexington, Kentucky (Stati Uniti)

29 luglio – 4 agosto, 2019

$54.160 – cemento

Singolare

Primo turno

Jannik Sinner (ITA) bye

Secondo turno

Jannik Sinner (ITA) b. (Alt) Alexey Zakharov (RUS) 46 61 63

Terzo turno (ottavi di finale)

Jannik Sinner (ITA) b. Maxime Cressy (USA) 46 67(10) 61

Quarti

Jannik Sinner (ITA) b. Duckee Lee (KOR) 46 63 61

Semifinali

Jannik Sinner (ITA) b. JC Aragone (USA) 62 64

Finale

Jannik Sinner (ITA) c. Alex Bolt (AUS)