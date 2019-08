A Sardagna «Un estate da Orsi»

Dopo la presentazione ufficiale del programma dei film della 76esima edizione del Festival del cinema di Venezia , che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre al Lido di Venezia, sale la febbre degli appassionati non solo per assistere alle proiezioni in prima assoluta, ma anche per poter vedere e fotografare attori, registi e personaggi dello star system provenienti da tutto il mondo.

Il programma, quest’anno si rivela molto ricco sia di film interessanti, che di possibili star in passerella sul Red carpet.

Infatti tanti sono i nomi che sono protagonisti delle varie pellicole proiettate nelle due settimane del Festival. E’ questo forse l’aspetto su cui si concentra l’attenzione degli appassionati e dei fan ogni anno quando inizia la kermesse cinematografica più antica del mondo (infatti inizio nel 1932).

E parliamo di attori internazionali come : Robert De Niro, Brad Pitt, Johnny Depp, Robert Pattison, Jude Law, Kristen Stewart, Sharon Stone, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Tom Cruise, Nicole Kidman, Antonio Banderas, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Joaquin Phoenix, Liv Tyler, Roger Waters dei Pink Floyd, Roman Polanski, Tim Robbins, Margareth Qualley, Ethan Hawke, Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Adam Driver, Gael Garcia Bernal, Gong Li, Harvey Keitel, Gary Oldman, Vincent Cassel, Mick Jagger e altri.

Questi i possibili nomi degli arrivi al Festival a cui se ne aggiungeranno altri possibili ospiti.

Per quanto riguarda gli interpreti e registi italiani dei films, possiamo citare: Valeria Golino, Toni Servillo, Silvio Orlando, Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Roberto De Francesco, Chiara Ferragni, Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Claudio Santamaria.

La lista, soprattutto dei personaggi italiani sarà comunque molto piu ricca, visto che la vetrina del festival di Venezia, porta sempre tanti attori, registi e personaggi dello spettacolo che amano il Festival del Cinema di Venezia, e vengono per testimoniare il loro affetto a questa manifestazione.

Il film di apertura della mostra sarà La vérité di Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

Tra i film più attesi, Joker (qui il trailer), di Todd Phillips, prima mondiale al Festival di Venezia,

e Ad Astra, (qui il trailer) l’attesissimo film di fantascienza del regista James Gray, con Brad Pitt.

Quindi il ritorno di Roman Polanski con J’Accuse, un film molto discusso, come di solito lo sono i film di Polanski.

I film italiani in concorso saranno: La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco; Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra; Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone; Martin Eden di Pietro Marcello.

Il film di chiusura sarà invece The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi, un thriller con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger.

Verra presentato anche il sequel di The Young Pope di Paolo Sorrentino, scritto con Umberto Contarello e Stefano Bises, presentato l’anno scorso al Festival, intitolato The New Pope, con John Malkovich e Jude Law.

La madrina del Festival sarà Alessandra Mastronardi.

Pedro Almodovar verrà premiato con il Leone d’oro alla carriera.

La presenza di Mick Jagger (Rolleng Stones) e Roger Waters (Pink Floyd), rappresenta anche un’occasione per i fan musicali di avvicinare due miti nel senso della parola.

Roger Waters arriverà alla Mostra del Cinema per presentare il Us+Them, un docu-film sul suo tour musicale in giro per il mondo. Mick Jagger invece è protagonista come attore nel film The Burnt Orange Heresy, del regista Giuseppe Capotondi. Una versione inedita del vocalist dei Rolling Stones.…

Davvero quest’anno si preannuncia un’edizione interessante, per i film in concorso e per il cast davvero ricchi di celebrities.

Un vero appassionato di cinema un giorno al Lido durante la Mostra non dovrebbe rinunciare a farlo, assistendo al red carpet, e acquistardo per tempo i biglietti, addirittura ad assistere alle proiezioni in Sala Grande con i protagonisti in sala.