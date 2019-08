2050: solo il capitale vi renderà liberi

Nel Progetto Manifattura di Rovereto sono insediate 140 aziende, 39 delle quali con un contratto di insediamento e/o autorizzate alla presenza da Trentino Sviluppo.

Le altre 101 aziende hanno la sede legale in Progetto Manifattura senza alcuna autorizzazione di Trentino Sviluppo, ma soltanto in forza di una decisione di “accentramento” presso la sede del domicilio legale di gruppi di aziende controllate/collegate.

Ma attenzione: “le aziende che hanno insediato presso Progetto Manifattura la sede legale di altre aziende controllate, collegate o comunque partecipate presso i propri uffici, sono state invitate a trasferire le sedi legali in altro luogo”.

Motivo? Il fatto che alcune aziende portino la propria sede legale in Manifattura per beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali, cozza con la filosofia delle norme vigenti e verrà contrastato in tutti i modi possibili.

Lo scrive l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli nella risposta a un’interrogazione (la 653) del suo predecessore, Alessandro Olivi, oggi consigliere provinciale del Pd.

Olivi chiedeva quali controlli vengono esercitati per contrastare fenomeni speculativi e di elusione degli obblighi fiscali per le imprese che hanno sede in Manifattura e negli Business Innovation Center e quali azioni la Provincia mette in campo per sostenere concretamente i progetti innovativi che contribuiscono alla crescita dei distretti tecnologici trentini.

Spinelli condivide la preoccupazione di Olivi e spiega: “la domiciliazione presso l’incubatore della mera sede legale o domicilio fiscale di società controllate o collegate prive a Rovereto, presso Progetto Manifattura, di attività e personale, non è in alcun modo di interesse e non è conforme allo spirito ed alla mission di Progetto Manifattura”.

In altri termini, sottolinea l’assessore, “senza un’attività vera, senza un contenuto innovativo, tecnologico e industriale o preindustriale, l’insediamento presso l’incubatore certificato UE non è ammesso”.

Per Spinelli è “fondamentale” che l’azienda insediata dimostri la volontà di instaurare un concreto rapporto di collaborazione nell’incubatore, “con azioni che abbiano ripercussioni più concrete sul territorio”.

Ogni impresa è quindi tenuta ad “operare assieme al Progetto Manifattura e le altre entità imprenditoriali in esso presenti”.

Ecco perché, conclude l’assessore, “le aziende che hanno insediato presso Progetto Manifattura la sede legale di altre aziende controllate, collegate o comunque partecipate presso i propri uffici, sono state invitate a trasferire le sedi legali in altro luogo, con conseguente comunicazione della nuova sede legale presso la Camera di Commercio di Trento, qualora non attive in progettualità affini alla vita dell’incubatore”.