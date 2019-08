Mercatone Uno, situazione drammatica per gli ex dipendenti

Dopo le polemiche susseguenti alla mancata approvazione del documento presentato dalla Lega per l’intitolazione del parco pubblico a Andreas Hofer, la polemica si sposta in Commissione Urbanistica.

«Il consiglio non era l’organo delegato a decidere, in quanto la competenza era della Commissione Toponomastica»

Questa la motivazione data dalla maggioranza di centro sinistra, dopo la bocciatura tramite astensione.

Detto fatto e Luca Zadra membro in quota Patt deposita un documento per discutere una diversa intitolazione del “ Pont de fer” inserita nell’ordine del giorno della seduta di lunedì, convocata dal sindaco Brugnara.

Una particolarità di questo manufatto, è quella di essere per metà di proprietà del comune di Trento e per l’altra di quello di Lavis.

Tant’è che la mozione per l’assegnazione del nome, è presentata al comune di Trento lunedì 21 luglio ed a Lavis tramite Pec, giovedì 25 e protocollato il giorno successivo, dai consiglieri della Lega.

La consigliera comunale della Lega Monica Ceccato: “ Il nostro documento è antecedente a quello presentato da Zadra e per opportunità politica c’è sempre stata l’usanza che il primo presentato, fosse quello discusso. Lunedì invece potrebbe succedere il contrario e sarebbe un pericoloso precedente per tutte le situazioni simili che si andranno a presentare. Lo stesso presidente del consiglio comunale, Paolo Facheris del PD, ha convenuto sull’opportunità che in commissione non venga discusso il documento presentato dal Patt”.

Ecco quanto ha scritto a questo proposito Paolo Facheris: “Pur nel rispetto dell’autonomia della Commissione Toponomastica, è però doveroso garantire il legittimo diritto di iniziativa esercitato singolarmente da parte dei Consiglieri comunali o dai Gruppi consiliari; diritto sancito dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nel caso specifico il deposito della mozione del Gruppo consiliare della lega Nord avente oggetto “ponte sul torrente Avisio che collega San Lazzaro a Lavis “Pont de fer” – assegnazione nome“ prot . 0018279 del 26/7/2019” , è antecedente alla convocazione della Commissione Toponomastica il cui ordine del giorno comprende, fra gli altri, anche il medesimo oggetto della mozione depositata. Il Gruppo consiliare proponente la mozione ha ritenuto, legittimamente, di promuovere la discussione direttamente in Consiglio Comunale senza il passaggio in Commissione, passaggio che personalmente considero sempre auspicabile, ma che non è né obbligatorio né vincolante. Ritengo pertanto opportuno chiedere ai componenti della Commissione Toponomastica di astenersi dalla discussione e da ogni determinazione che possa riguardare il punto oggetto della mozione, in attesa che in merito alla stessa il Consiglio comunale si pronunci previa discussione nella prima seduta utile”.

Ora si tratta di aspettare lunedì per vedere se la commissione urbanistica deciderà o meno di discutere il documento presentato dal Patt.