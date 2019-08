L’Italia che tocca il fondo: «Mi sono costruito la villa abusiva rubando e Salvini ora vuole abbatterla»

Uno schiaffo per chi lavora onestamente, uno sberleffo verso chi crede nelle leggi e nello Stato italiano, ma soprattutto un insulto verso le forze dell’ordine, la magistratura e gli uomini politici della nostra Italia.

Ma a far arrabbiare ancora di più gli italiani sono i processi fatti al ministro dell’interno Matteo Salvini dalla sinistra «colpevole» a suo di aver definito la donna rom che lo ha minacciato di morte «zingaraccia», mentre il marito affermava queste incredibili parole davanti a milioni di italiani: «Ho rubato per costruirmi la mia villa (abusiva) ed ora Salvini me la vuole abbattere».

Insomma, un mondo che va alla rovescia, dove chi ruba e minaccia di morte viene assolto e chi invece cerca di ristabilite la legge viene insultato e deriso.

Un mondo dove una donna può liberamente minacciare di morte il ministro dell’interno di un grande paese, dalla sua casa realizzata con i proventi dei furti e costruita in modo abusivo, davanti a milioni di telespettatori senza che questa riceva nemmeno una visita delle forze dell’ordine

Un ritorno al medio evo, o anzi, ancora peggio visto che quel periodo storico è stato una grande era, così come spiega rodney stark in «false testimonianze».

Due gli esempi balzati alle cronache in questi giorni che riguardano personaggi della sinistra.

Il giornalista del «Trentino» Paolo Morando che mette sullo stesso piano il terrificante omicidio del brigadiere e l’assassino bendato che secondo lui «è quasi peggio» (qui articolo) e il parlamentare Scalfarotto che non dice una parola di cordoglio per la morte dell’uomo delle forze dell’ordine e se va a trovare l’omicida in carcere per vedere che i suoi diritti vengano rispettati.

In nome dei diritti civili tanto conclamati dalla sinistra italiana c’è un’Italia che è diventata una giungla ingovernabile dove chi delinque viene difeso, osannato, preso come esempio, mentre chi tenta di rispettare le regole viene deriso e dimenticato.

Un video da non perdere che però alla fine ti lascia l’amaro in bocca e un senso di impotenza e rabbia.

Le telecamere di “Stasera Italia” sono andate in via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano, per incontrare in un campo rom irregolare la donna che avrebbe minacciato il vicepremeir Matteo Salvini, augurandogli un proiettile in testa.

“Io sono la ‘Zingaraccia’ e rubavo tutto quello che mi capitava – ha confermato la donna ai microfoni della trasmissione di Rete 4, mostrando poi la casa in cui abita (costruita su terreni non edificabili e per i quali non è stato concesso alcun permesso) – Ora sono agli arresti domiciliari e ho combattuto per tutta la vita affinché i miei figli non facciano la mia stessa vita”.

E confermando le minacce al ministro dell’Interno prosegue: “Io mi sento minacciata, penso che lui ce l’abbia proprio con gli zingari, con il nostro popolo”. Ad alimentare le polemiche la risposta dello stesso Salvini, che aveva commentato: “Stai buona, zingaraccia, stai buona che tra poco arriva la ruspa”

Le parole della rom definita da Matteo Salvini "zingaraccia", in esclusiva per noi a #StaseraItalia. Gepostet von Stasera Italia am Freitag, 2. August 2019