Cia (AGIRE) replica a Pericolo: «La cattiveria di pochi, è la disgrazia di molti»

«Mi duole essere costretto a replicare nuovamente a Mauro Pericolo, segretario del Sindacato DELSA, dopo che nel mese di maggio mi aveva già attaccato con epiteti non proprio eleganti (e con me anche l’Assessore all’Istruzione Bisesti) e con l’accusa di aver tradito le promesse che ci vedevano impegnati a dare una risposta ai problemi della scuola e degli insegnanti precari» – Comincia così la nota del consigliere Claudio Cia in risposta al sindacalista Mauro Pericolo che ha minacciato un esposto in procura contro la raccolta firme prima delle elezioni provinciali del 21 ottobre 2018.

Una storia ormai vecchia, sulla quale Claudio Cia ha sempre detto di essere completamente estraneo, che sembra una ritorsione personale, dovuta in parte al grande flop del sindacalista che in termini di consenso non ha mantenuto le promesse sbandierate nelle ultime elezioni amministrative.

Claudio Cia nella sua replica approfitta dell’assist di Mauro Pericolo per sottolineare invece le sue promesse mantenute che hanno migliorato la situazione di molte docenti trentine precarie da una vita.

Della serie insomma, meglio i fatti che le parole.

«Nel frattempo il nostro lavoro ha invece prodotto un risultato importante, – spiega Claudio Cia – con l’approvazione di un mio emendamento che di fatto favorirà la stabilizzazione del personale delle scuole dell’infanzia provinciali che da anni lavora nel sistema scolastico trentino, ricevendo anche i pubblici ringraziamenti delle insegnanti interessate». (qui l’articolo)

La cosa, che appare anche un pochino ironica, è che il sindacalista attraverso un comunicato (sponsorizzato anche a pagamento in facebook) se ne attribuisce i meriti. Una cosa fuori da mondo.

Non solo, la questione appare ancora più grottesca visto che lo stesso Mauro Pericolo da 6 mesi continua a criticare il consigliere Cia di non far nulla per la scuola, quando invece è stato abbondantemente smentito dai fatti.

«Ora, – aggiunge Cia – a distanza di due giorni da un comunicato del Sindacato DELSA con il quale si contestava questa iniziativa politica – di fatto attribuendosene i meriti, e lasciando al sottoscritto i demeriti – arriva da parte di Pericolo una denuncia alla Procura della Repubblica in relazione alla regolarità della raccolta delle firme per la nostra lista AGIRE per il Trentino».

E ancora: «Il segretario del Sindacato Delsa era stato accolto a braccia aperte all’interno di AGIRE per il Trentino, dopo che lui stesso ci aveva chiesto di candidare alle scorse elezioni provinciali. Con lui aveva proposto anche la candidatura di una conoscente legata al suo Sindacato e con la quale avrebbe fatto la campagna elettorale per arrivare in Consiglio provinciale. Entrambi non sono stati eletti, come tanti altri, e neppure hanno ricevuto incarichi successivi presso qualche ente. Ne è seguito uno strascico polemico, con reazioni piene di risentimento e di irritazione, di cui questo episodio è solo il più recente e probabilmente non sarà l’ultimo».

«Ciò che più ferisce è però constatare che ci sono persone che per astio coinvolgono la magistratura pur di gettare discredito e mettere il difficoltà il sottoscritto e l’intero gruppo di AGIRE per il Trentino, che mi onoro di rappresentare. Come si dice, la cattiveria di pochi, è la disgrazia di molti. Ognuno di noi ha delle ambizioni e delle aspettative, – conclude Cia – se non ne avessimo probabilmente la mattina non ci alzeremo neppure dal letto, altra cosa però è cercare di rivendicarle e di perseguirle a gomitate e a colpi bassi. Un proverbio rammenta che chi scava un fosso con cattiveria, prima o poi ci finisce dentro».