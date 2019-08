Assegni familiari statali: l’assessore Segnana incontrerà il ministro alla famiglia Alessandra Locatelli

Approvato giovedì su proposta dell’assessore allo sport e turismo Roberto Failoni, un provvedimento che recepisce per il territorio provinciale alcune modifiche apportate a livello nazionale dal Club Alpino Italiano ai contenuti della segnaletica presente nei tracciati alpini, per migliorarne chiarezza ed uniformità e per una maggiore sicurezza di turisti ed escursionisti.

Con l’occasione si è provveduto ad una revisione complessiva della segnaletica verticale (tabelle) e orizzontale (segnavia), non solo per i tracciati alpini, che comprendono sentieri, sentieri attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, ma anche per i percorsi per mountain bike.

In base ad un protocollo d’intesa del 2007 siglato, tra gli altri, con la SAT, gli stessi standard tipologici e informativi saranno utilizzati anche per altri itinerari escursionistici, come mulattiere e percorsi in ambiente per i quali non vale la segnaletica della viabilità ordinaria.

Pubblicità Pubblicità

La revisione è stata oggetto anche di esame da parte della Conferenza per le strutture alpinistiche, organo consultivo della Provincia per la materia.

In Provincia di Trento la segnaletica da apporre sulle reti sentieristiche è stata regolamentata oltre 20 anni fa, recependo quella già ampiamente utilizzata dalla SAT sul nostro territorio. Su tale modello si sono allineati dapprima il Club Alpino Italiano, in seguito le altre Regioni e quindi tutta la segnaletica nazionale per le reti sentieristiche.

La revisione approvata oggi è funzionale all’adozione di criteri che semplificheranno le autorizzazioni paesaggistiche individuate dalla sotto-commissione per il paesaggio.