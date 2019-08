A Brentonico dal 15 al 18 agosto: sostenibilità e benessere

Con riferimento a quanto apparso oggi su un quotidiano locale, l’amministrazione comunale di Mori specifica che nessuno in consiglio comunale, a eccezione del consigliere Cristiano Moiola, ha fatto riferimento all’ipotesi di esternalizzazione del personale per garantire il servizio biblioteca.

Al contrario, ci sarà un’assunzione a sostituire il pensionato Edoardo Tomasi e a questo si aggiungerà – e si sottolinea si aggiungerà – una ulteriore risorsa, il cui impiego sarà possibile grazie a uno stanziamento aggiuntivo, approvato all’interno dell’ultima variazione di bilancio.

A conferma della volontà di procedere con un’assunzione, si ricorda che il bando di mobilità è stato pubblicato sul sito del Comune fino allo scorso 25 luglio.

Come già anticipato mezzo stampa nei giorni scorsi, a breve il bibliotecario Edoardo Tomasi in servizio presso la Biblioteca comunale di Mori “Luigi Dal Rì”, andrà in pensione. «Dobbiamo molto a Edoardo – spiega l’assessore comunale alla cultura Filippo Mura – per la dedizione al proprio lavoro e per la passione con cui si è sempre destreggiato tra i libri. Il suo ruolo è andato oltre a quello del dipendente, riuscendo sempre a garantire un servizio efficiente, puntuale e cortese».

L’amministrazione ci tiene a ricordare e rassicurare che dopo un periodo di chiusura nel mese di agosto, occasione per svolgere alcuni lavori di pulizia e di riordino, con la fine dell’estate si aprirà nuovamente. «Sarà dura sostituire il nostro storico bibliotecario Edoardo – spiega ancora Mura – che vanta un’esperienza più che trentennale, però ci siamo già mossi nelle settimane scorse ed è stato indetto un bando di mobilità.

Sono pervenute alcune candidature che, il 9 agosto, saranno vagliate da un’apposita commissione durante le prove orali. Con l’autunno avremo quindi un nuovo bibliotecario comunale a dirigere la biblioteca».

Il Comune vuole però fare di più e investire ulteriormente in questa struttura, tanto apprezzata e tanto importante per i cittadini.

Con la variazione di bilancio approvata lunedì sera in consiglio comunale, sono state destinate ulteriori risorse, nello specifico ulteriori 19 mila euro nel 2019 e ulteriori 45 mila a regime nel 2020 e 2021, che permetteranno, già a partire dalla fine di quest’anno, di potenziare le risorse umane in servizio presso la biblioteca.

«Con un lavoratore in più, le cui modalità di assunzione sono ancora in fase di valutazione – spiega Mura – sarà possibile offrire un servizio migliore, si potrà garantire al meglio la continuità del servizio stesso, anche a fronte di malattie e ferie, e forse, sarà possibile prendere in considerazione l’apertura della biblioteca al sabato mattina».

«L’incremento delle risorse finanziare per la biblioteca, che si aggiunge allo stanziamento di risorse per l’ammodernamento del teatro (15 mila euro), ai contributi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale (si ricordano ad esempio i fondi per il restauro del capitello di via Nardigna e i fondi per le arche castrobarcensi) e ai molti altri contributi concessi alle realtà culturali, sono tutti indicatori che testimoniano la volontà di consolidare quel trend volto a potenziare le strutture e i servizi culturali.

Infatti, dopo anni in cui, per ragioni di finanza pubblica, sono stati richiesti contenimenti di spesa anche al settore culturale, in questi ultimi tempi sta prendendo forma un processo di incremento mirato e puntuale delle disponibilità finanziare, con le quali ci si augura di efficientare, migliorare e valorizzare l’attività e il patrimonio culturale del nostro territorio».