«Se non ti porto non parto»: 60 mila cani abbandonati ogni anno – di claudio Riccadonna

Spett.Le Direttore

un’evoluzione improvvisa, un atteggiamento nuovo…

Qualche anno fa, quando li vedevo per strada scodinzolare oltre le misure di “sicurezza”, previste per legge, o appropinquarsi nell’intento di annusarti, venivo agitato da un insolito nervosismo, ragionando pertanto, con fare circospetto, in termini freddi e legalistici. Invocavo facilmente, alla prima disattenzione dei loro padroni, al mancato rispetto delle leggi e di eventuali regolamenti territoriali.

Pubblicità Pubblicità

D’altra parte, se non li impari a conoscere, se non entri nella loro “colorata” dimensione, sentimenti di diffidenza, di fastidio, di inavvicinabilità finiscono per prevalere inevitabilmente.

Poi, però la svolta decisiva. Una cagnetta si insinua nella mia vita familiare, come spesso accade perchè voluta da altri e accettata, almeno inizialmente, obtorto collo, per benevolenza personale.

Tuttavia, in seguito, l’ovvia trasformazione naturale: una distanza che si riduce progressivamente, un’empatia che avanza, di fronte a quello sguardo callido ma innocente, capace, nella sua tenerezza, di ristorare anche il cuore dei più riottosi. Un legame forte, un vincolo sempre più stringente, che è in grado di vincere qualsiasi resistenza personale.

Quelle dimostrazioni di affetto, quegli atteggiamenti e quei sentimenti, sempre più desueti tra i nostri simili, di vera e sincera umanità, di lealtà, di fedeltà, di paziente aspettazione, peraltro così enfatizzati in proverbiali aneddoti letterari antichi e moderni, non ti lasciano scampo.

Ecco, allora, che si crea un rapporto simbiotico, autentico e genuino, che ti spinge a dedicare al tuo inseparabile compagno domestico una miriade di amorevoli attenzioni quasi come fossero degli stretti familiari, a nutrire un riguardo che un tempo non comprendevo e che da scettico, quando lo vedevo in altri, tacciavo e ridicolizzavo. D’altra parte, come affermato dal grande scrittore francese Victor Hugo, “se guardi negli occhi il tuo cane, come puoi ancora dubitare che non abbia un’anima?”.

Sappiamo quanto gli amici a quattro zampe siano importanti per i nostri anziani, quanto abbiano per loro una valenza terapeutica, quanto rappresentino un potente e salvifico antidoto per vincere la solitudine e in alcuni casi la depressione, a dispetto, ahime, di tanti seniores vergognosamente trascurati dai loro “cari” nei loro bisogni emotivi ed affettivi, ma, per usare un’assonanza disarmante, non dai loro cani. Pensiamo poi a quanto si possa arrivare a spendere per la cura-mantenimento dei preziosi compagni di viaggio (anche oltre 800 euro l’anno).

Di fronte a tutto ciò, addolora leggere le tante storie di abbandoni degli amici più fedeli dell’uomo, come evidenzia l’AIDA&A, l’associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente.

Un fenomeno che si acuisce nel periodo estivo, con i tanti cani che rischiano magari la vita sulle strade, in balia delle auto in corsa, sotto al sole, morendo spesso di fame. Le stime italiane parlano di 60.000 abbandoni di cani all’anno, 174 al giorno, 7 all’ora. E di oltre 80000 gatti…

Per fortuna, gli animali domestici, dal 2009, sono stati decretati ufficialmente esseri senzienti, non più delle cose, dotati di una forte sensibilità, in grado di provare il dolore che può derivare dall’abbandono e dal venir meno di adeguate attenzioni, pertanto il loro abbandono è considerato un reato penale, in base all’articolo 727 del codice penale.

Del resto, il codice interviene a tutelare “il sentimento di comune pietà verso gli animali e nell’obiettivo di promuovere l’educazione civile attraverso la lotta all’insensibilità e alla crudeltà”. Oltremodo, chi abbandona un animale potrebbe rendersi responsabile, nella peggiore delle ipotesi, anche di omicidio colposo, qualora l’animale “libero” determinasse incidenti mortali; peraltro gli incidenti, cagionati dal loro attraversamento nel biennio 2017/2018 sono stati 618.

Al via, proprio in questi giorni di fine luglio, la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato per combattere l’abbandono di animali, il cui video “se non ti porto non parto” fa riferimento alla storia di Claudia, il sovrintendente della Squadra cinofili delle Volanti della Questura di Roma che due anni fa ha trovato nelle vicinanze di una scuola un cane abbandonato.

Ora Ares, così è stato chiamato dalla nuova padrona, è stato “arruolato” in Polizia risultando idoneo ai servizi di ordine pubblico, antiterrorismo e polizia giudiziaria.

Dovremmo, comunque, fare nostre le parole illuminanti di un maestro di inestimabile saggezza, il Mahatma Gandhi che in un’occasione disse: “la grandezza e il progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali“.

Claudio Riccadonna