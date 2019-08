Nel cuore dell’Altopiano di Predaia per i “Giochi senza Frontiere”

Un torneo dedicato alla condivisione, allo sport e alla socializzazione, ma anche un festival a base di musica e voglia di divertirsi in compagnia: due anime, un unico grande evento.

Ispirata alla celebre trasmissione televisiva, domani, sabato 3 agosto, in località Sette Larici torna la manifestazione “Predaia senza Frontiere”, i Giochi senza Frontiere di Predaia giunti alla 3a edizione e organizzati quest’anno dal neonato comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi), che riunisce tutti i Gruppi Giovani dell’Altopiano.

A partire dalla mattinata e per tutto il giorno, le 13 squadre delle diverse frazioni (Coredo 1, Coredo 2, Priò, Segno, Sfruz, Smarano, Taio, Tres 1, Tres 2, Tuenetto, Vervò 1, Vervò 2 e Vion) affronteranno sfide spassose e prove d’abilità, percorsi sui gonfiabili, staffette e circuiti, gareggiando per aggiudicarsi la vittoria finale.

Pubblicità Pubblicità

I giochi prenderanno il via alle 9 con il “Water Volley”, che impegnerà i partecipanti nelle qualificazioni fino all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio andranno in scena le finali. Le squadre si sfideranno in un torneo di pallavolo del tutto particolare: le risate e il divertimento sono assicurati.

Nel pomeriggio ci saranno poi le altre sfide: la “Staffetta gonfiabile”, simpatico percorso ad ostacoli da completare il maggior numero di volte possibile, il “Pallone meccanico”, competizione dove bisogna stare in equilibrio su un pallone gonfiabile, e infine un gioco a sorpresa ideato dal comitato organizzatore. Anche qui non mancheranno momenti esilaranti.

Il torneo si concluderà alle 17 con la premiazione delle prime tre frazioni classificate e l’assegnazione alla squadra vincitrice del “Palio della Predaia 2019”, l’ambito riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti.

Sarà dunque una giornata da vivere all’aria aperta in un clima conviviale, scandita da attività coinvolgenti e divertenti. Per l’intrattenimento dei più piccoli ci saranno anche dei simpatici giochi gonfiabili e per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e panini.

Dalle 18 fino a tarda notte spazio poi al “PreGio Festival”: 9 ore di musica ininterrotta ed effetti speciali con dj set a cura di Lou Albert, Daniele Battan, Nicola Endrizzi, Fede B e Venice Voice.

Gli organizzatori ci tengono a ringraziare il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, i Comuni di Predaia e di Sfruz e la Provincia Autonoma di Trento, che hanno contribuito alla realizzazione dei Giochi senza Frontiere e quindi per quanto riguarda la parte ludico-sportiva, e poi la Cassa Rurale Val di Non, gli sponsor Enterprise, Zadra Interni e Solarium Predaia, i Vigili del Fuoco di Smarano, la Croce Rossa di Coredo e tutti i Gruppi Giovani di Predaia.

PREGIO EVENTI – Il Comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi) è stato costituito quest’anno grazie a un’idea nata da 10 ragazzi che fanno parte dei diversi Gruppi Giovani di Predaia (Andrea Preti, Andrea Marignoni, Erwin Rizzardi, Gianluca Maccani, Manuel Chini, Simone Zanolli, Erika Rizzardi, Stefano Micheletti, Davide Prantil, Ilario Chini) e grazie al supporto e alla collaborazione del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”.

L’intento è quello di unire le forze per dar vita a gruppo che riunisca le idee e le proposte di tutti i giovani dei Comuni di Predaia e Sfruz per la promozione di iniziative sociali e di intrattenimento.

Della nascita di “PreGio Eventi” si è detta soddisfatta anche l’assessore alle politiche giovanili di Predaia, nonché referente istituzionale del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, Ilaria Magnani. “I giovani non sono solo il futuro delle nostre comunità, ma anche il presente – ha dichiarato l’assessore –. L’amministrazione sta investendo su di loro e, tramite il Piano Giovani di Zona, si è raggiunto anche il grande obiettivo di creare un nuovo gruppo nato dalla collaborazione fra i tanti Gruppi Giovani del territorio per la promozione di iniziative sociali e di intrattenimento. Con grande soddisfazione personale auguro a PreGio Eventi di dimostrare che insieme si è più forti, che questa “fusione” dimostra come stia crescendo la nuova comunità di Predaia, piena di grinta e motivazione”.