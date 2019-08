Levico Terme: svarioni durante l’ultimo consiglio comunale

Un ragazzo di Pergine di 16 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni.

E’ stato trovato mercoledì sera riverso a terra e con il volto pieno di sangue da un automobilista che stava transitando lungo la provinciale 83 che da Nogarè scende verso Pergine.

Il ragazzo era in bicicletta ma per ora è buio pesto sulla dinamica della caduta.

L’automobilista ha notato una sagoma a bordo strada e solo avvicinandosi si è accorto che si trattava di un ragazzo che giaceva incosciente.

Sulla bicicletta non sono stati trovati segni d’urto con altri veicoli. Secondo gli agenti della Polizia Municipale dell’Alta Valsugana l’ipotesi più probabile è che il ragazzo sia caduto da solo.

L’allarme è scattato verso le 22.30 e sul posto è giunta l’automedica insieme ad un’ambulanza.

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in ospedale ma non avendo con sé i documenti gli agenti non sapevano la sua identità. Si è giunti al suo nome solo la mattina seguente analizzando la sim del cellulare che era intestata alla madre.

Quando si sono presentati nell’abitazione della donna e le hanno chiesto del figlio, la donna ha risposto che il figlio si trovava a Madrano a casa di un amico a dormire, per questo non era preoccupata che il giovane non fosse tornato a casa.

Anziché essere a Madrano però, in tarda serata probabilmente c’è stato un cambio di programma e il giovane si è rimesso in sella alla bici senza luci e senza giubbotto catarifrangente per tornare a casa.

Al km 3 è avvenuto l’incidente. Non sembra che il ragazzo fosse in compagnia e sono in corso le analisi per capire se alla base dell’incidente ci fosse stato un malore.

Al momento i medici lo stanno tenendo sedato e solo nelle prossime ore si potranno capire anche le conseguenze dei traumi riportati.