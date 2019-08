Il grande lavoro dei vigili del fuoco: Belvedere di Ravina ripulito completamente dopo la frana

Approvati ieri dalla Giunta provinciale gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2019-2020.

La principale novità è rappresentata dall’entrata in servizio di 12 nuovi dirigenti scolastici individuati dalla graduatoria finale del corso-concorso conclusosi la scorsa settimana.

“L’entrata in servizio dei nuovi dirigenti – ha sottolineato l’assessore Bisesti a margine della Giunta – ci permette di fare fronte alle esigenze di organico portando a termine anche le reggenze che in questi anni hanno supplito alla mancanza di una graduatoria. Ringrazio pertanto i dirigenti scolastici che sino a questo momento si sono fatti carico di questo impegno e auguro a tutta la dirigenza scolastica provinciale ed in particolare ai nuovi incaricati un anno scolastico ricco di soddisfazioni”.

Pubblicità Pubblicità

Sono 72 i dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento di cui 43 conferme, 15 affidamenti di incarico per rotazione di sede, 12 nuovi incarichi per assunzione, 1 in ingresso per mobilità e 1 incarico di preposizione quale dirigente dell’istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la scola ladina).

Confermati anche i 5 dirigenti assegnati al Dipartimento istruzione e cultura che oltre a coprire il fabbisogno della funzione ispettiva, si occuperanno di attività di studio, consulenza e ricerca.

Sotto l’elenco degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2019/2020.