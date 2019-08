Frana sulla strada fra Riva del Garda e Limone. Strada chiusa

Poco prima delle 8 di stamane sulla strada che collega Limone a Riva del Garda è avvenuto uno smottamento.

La carreggiata della strada statale 45 bis è stata invasa da una colata detritica mentre transitavano i mezzi.

La strada è completamente bloccata.

Sul posto sta già operando una nostra squadra in coordinamento con le forze dell’ordine.

«Per cortesia non chiamate i centralini dei numeri d’emergenza e della caserma di Riva d/G per informazioni sulla percorribilità o per la tempistica della riapertura. Abbiamo anche altri interventi da gestire in questo momento» – dichiarano i vigili del fuoco di Riva del Garda