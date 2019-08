76° edizione del Festival del cinema di Venezia: attesa per un mare di stars!

In vista della Mostra del Cinema di Venezia, che inizierà il 27 agosto 2019, inizio a raccontare le grandi stars del cinema e del mondo dello spettacolo che sfileranno sul Red Carpet, e che tutti possono vedere.

Anzi, io sarò li per le due settimane, e se qualcuno avesse voglia di farsi un giro e conoscere il mondo del cinema, e delle stars, sarò lieto di dare qualche consiglio.

Tra i personaggi che sbarcheranno al Lido di Venezia per la 76esima edizione del Festival del Cinema, uno dei più attesi, forse il più amato dal pubblico femminile per questa edizione è sicuramente William Bradley Pitt, nato a Shwanee (Oklahoma – USA) il 18 dicembre 1963.

Pubblicità Pubblicità

Al Festival del cinema di Venezia presenterà il film molto atteso Ad Astra, di James Grey, con nel cast Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Greg Bryk, Jamie Kennedy, Elisa Perry.

Un film di fantascienza, in cui il protagonista Roy McBride, interpretato da Brad Pitt, viaggerà nello spazio verso Nettuno, alla ricerca del padre scomparso misteriosamente vent’anni prima, e si imbatterà in un mistero che mette in pericolo l’umanità.

Curioso segnalare come nella biografia di Brad Pitt, che passò la sua infanzia-giovinezza a Springfield nel Missouri, è che a due settimane dalla laurea, molla tutto per tentare la via del cinema a Los Angeles.

Qui, come è spesso nello nello stile americano, si ingegna per riuscire ad entrare nei cast dei produttori di Hollywood, e, mentre si frequenta gli studi di recitazione, svolge una serie di lavori occasionali che gli permettono di mantenersi in California, tra cui persino vestirsi da pollo davanti al ristorante “El Pollo Loco” di Los Angeles. Questo suo spirito intraprendente e determinato, sarà uno dei tratti che più lo contraddistingueranno nella sua carriera, e che gli hanno permesso di essere apprezzato nel mondo dello star system.

Il primo ruolo in un film fu quello di interpretare un autostoppista in Thelma e Louise di Ridley Scott.

Da quel momento per Brad è iniziato il percorso di attore cinematografico con un successo dietro l’altro, a partire dal 1994 in versione cow boy, con Vento di passioni, di Edward Zwick, Intervista con il vampiro di Neil Jordan. Il film che lo ha consacrato come star emergente, è stato nel 1995, Seven, di Davide Fincher, un thriller movie. divenuto un cult, lodato dalla critica, e molto visto anche oggi. Con “L’esercito delle 12 scimmie”, Terry Gilliam, riceve la prima candidatura all’Oscar, e il Golde Globe, come migliore attore non protagonista.

Brad Pitt diventa una delle star più richieste di Hollywood, e anche la sua vita privata assume importanza per il gossip. Conosce Gwynett Paltrow e i due iniziano una relazione.

Seguono Sette anni in Tibet, di Jean-Jacques Annaud e Vi presento Joe Black, di Martin Brest nel 1998, che rappresenta una delle migliori interpretazioni di Brad Pitt. In questo film recita con il premio Oscar Antony Hopkins.

Ancora il regista David Fincher lo dirige in Fight Club, anche questo film divenuto cult per gli appassionati, oggi di straordinaria attualità, per i suoi messaggi psicosociologici riferiti agli effetti del consumismo. Il co protagonista è Edward Norton.

Con George Clooney e Matt Demon, suoi grandi amici, interpreta “Ocean’s Eleven -Fate il vostro gioco”, e poi “Troy”, di Wolfgang Petersen, dove interpreta Achille. Nel 2002 interpreta The Snatch.

Nel 1998 incontra Jenifer Aniston, star di Friends, e i due iniziano una storia d’amore con matrimonio, che sembrava essere una favola. Belli e di successo, sono la coppia più amata di Hollywood. Ma l’idillio finisce quando Brad Pitt incontra sul set Angelina Jolie, sul set di “Mr. e Ms. Smith”, ed è attrazione fatale. Si forma una nuova coppia, amatissima dai media che durerà fino al 2016, dopo il matrimonio nel 2014, e sei figli, di cui tre adottati.

Grande successo nel 2008, ha la pellicola “Il curioso caso di Benjamin Button”, ancora con il regista David Fincher, dove Brad interpreta un uomo che nasce vecchio e muore bimbo, con molti riferimenti che fanno riflettere sulla vita e sul suo valore.

Nel 2006, Babel, in compagnia di Carol Blanchett, del regista Inarritu. Altri film dell’attore, Bastardi senza gloria, diretto da Quentin Tarantino, L’arte di vincere (Moneyball), di Bennet Miller, The Counselor – Il Procuratore, sotto la regia di Ridley Scott del 2013, 12 Years Slave, regia di Steve McQueen, By The See, regia della di Angelina Jolie, Allied – Un’ombra nascosta, con il regista Robert Zemeckis, War Machine, Deadpool 2, C’era una volta a…Hollywood, ancora con Quentin Tarantino.

Un tratto caratteristico della coppia Jolie – Pitt, è stato quello del loro impegno umanitario in giro per il mondo.

La coppia infatti si è spesa molto per numerose campagne contro la violazione dei diritti umani, ed anche in prima persona con donazioni per finanziare fondazioni che hanno il compito di salvare vite umane, specialmente minori. Si sono impegnati anche direttamente con tre adozioni internazionali

Nel 2005 inizia la sua attività di produttore cinematografico, che culmina con l’Oscar per il miglior film per “12 anni schiavo – 12 Years slave” del 2013.

Nel 2016 termina l’idillio con Angelina Jolie, e tutti i giornali scrivono della separazione di Brangelina, come venne soprannominata la coppia Brad Pitt – Angelina Jolie.

Brad Pitt è stato nominato come uomo più attraente del mondo da numerose riviste di settore. Pitt è stato citato come una personalità influente e potente nel settore dell’intrattenimento americano. Nonostante il tempo passi, il suo fascino sembra non tramontare, e anche adesso a 55 anni rimane sempre un sex symbol, amatissimo da tutte le donne del pianeta.

Sarà a Venezia il primo weekend del Festival, probabilmente il 31 agosto, salvo cambiamenti improvvisi di programma. Occasione giusta per incontrarlo.