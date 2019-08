Veterinario aziendale: il Consiglio di Stato dà ragione alla Provincia

Il vista della seduta del Consiglio di Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello del prossimo 6 agosto, i consiglieri della Lega Antonio Manara e Francesco Ferigolli, annunciano il loro voto favorevole al posizionamento di una scultura di legno raffigurante Andreas Hofer nell’omonimo parco di Piedicastello, ad una condizione.

Dovrà essere presente una targa col seguente messaggio: “Andreas Hofer, né anti italiano, né pro asburgico, ma martire cattolico tradito dall’Imperatore Austroungarico Francesco I”.

Sul patibolo infatti furono queste le sue ultime sprezzanti parole; “Franz, Franz, questo lo devo a te!”.

E se gli schützen contemporanei, lamentano l’azione di italianizzazione dell’Alto Adige voluta dal Fascismo, Manara e Ferigolli sottolineano come precedentemente sia stata l’Imperatrice Maria Teresa con mano energica, a mettere in atto una germanizzazione dei territori di lingua d’origine latina senza precedenti: Costa divenne Kostner, Ciampac divenne Kompatscher, per fare solo qualche esempio del percorso opposto rispetto a quello fatto dal Fascismo il secolo scorso.

Non solo, ma “Francesco Giuseppe – si legge nella nota diffusa dai consiglieri leghisti – firmò una specifica legge anti italiana. Così si espresse il Consiglio della Corona il 12 novembre 1866; Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l’influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della Corona e, occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri come pure con l’influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul Litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno. Sua maestà richiama gli uffici centrali al forte dovere di procedere in questo modo a quanto stabilito”.

Sembra una storia del tutto diversa rispetto a quella raccontata da Paolo Primon che martedì sarà presente alla seduta del Consiglio di Circoscrizione insieme ad una rappresentanza degli schützen.