Progetti d’impresa nel cuore delle Alpi: Trentino Sviluppo sostiene nuove iniziative in Comuni al di sopra dei 400 metri di altitudine

Trentino Sviluppo, in attuazione delle nuove strategie di sviluppo locale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e connesse agli Stati Generali della Montagna, intende perseguire l’obiettivo di intensificare le dinamiche produttive ed imprenditoriali in modo capillare sul territorio provinciale, accrescendo le opportunità di lavoro, con particolare riferimento ai giovani e all’occupazione femminile.

Nel promuovere lo sviluppo innovativo e sostenibile del Trentino, ha quindi pubblicato un avviso con cui vuole valorizzare le peculiarità del territorio montano nel suo complesso, favorendo le realtà capaci di inserirsi in modo coerente, resiliente e propositivo nel tessuto economico locale.

Con questa proposta Trentino Sviluppo intende quindi promuovere lo sviluppo economico delle aree di montagna, favorendo il sostegno di imprese e supportando la nascita di nuove iniziative imprenditoriali aventi sede legale e/o operativa in Comuni dislocati al di sopra dei 400 metri di altitudine.

Pubblicità Pubblicità

La procedura prevista si svolge in due fasi: la prima dedicata alle manifestazioni d’interesse volte a promuovere progetti di sviluppo nelle aree montane del Trentino, la seconda in cui i progetti saranno chiamati a presentarsi in modo più dettagliato e saranno valutati più approfonditamente per definire una graduatoria d’intervento.

Chi fosse interessato a ulteriori dettagli può consultare l’avviso in versione integrale pubblicato sul sito www.trentinosviluppo.it nella sezione “Bandi e Appalti”.