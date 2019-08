Nuovo autovelox Grigno: solo una «marchetta» alle comunità locali? – di Augusto Furlani

Egregio Direttore,

le scrivo per comunicare una nota piuttosto rilevante.

Domenica 28 luglio 2019 leggendo nel web le varie riflessioni riguardo il caso dell’omicidio del brigadiere a Roma da parte di due cittadini americani, mi sono imbattuto su un post del giornalista Paolo Morando (allego la foto del post scaricata dal suo profilo) che vive e lavora a Trento dove è vice caporedattore del “Trentino”.

Leggendo mi sono indignato e ho provato a replicare.

Dopo qualche battuta il “giornalista” che si professa con una certa prosopopea “liberale” e antifascista per antonomasia, saccente e arrogante mi “blocca”, come si dice in gergo, togliendomi di fatto la possibilità di replicare e di esporre il mio punto di vista che ovviamente contrasta totalmente con il suo che ritiene più grave dell’omicidio l’immagine del giovane americano bendato e ammanettato….

L’indignazione e la rabbia dunque riguarda il contenuto di quel post… e mi chiedo se l’Ordine dei giornalisti non possa o debba intervenire per stigmatizzare e semmai promuovere qualche provvedimento.

Flavio Pedrotti