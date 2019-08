Mirko Bisesti: «Profonda delusione per le parole dei sindacati per il bonus bebè»

Ieri in chiusura dei lavori dopo il voto sull’assestamento di bilancio il governatore Fugatti ha lanciato una stoccata ai sindacati trentini parlando di «troppa distanza tra il popolo e chi ha la responsabilità di decidere».

L’allusione era per i sindacati che hanno criticato la manovra ritenendola iniqua, «quando – ha detto Fugatti – per la prima volta si affrontano temi sociali come il bonus bebè. Prima, ha affermato, non c’era neppure fino a tre ma i sindacati dicono che questo bonus è iniquo perché non si arriva a 10 anni».

Fugatti ha spiegato che fra la gente e chi governa non esiste più una camera di compensazione: «Io ascolto la gente che mi dice il contrario di quello che affermano i sindacati»

Sull’argomento critiche sindacali sul bonus bebè è intervenuto a margine dei lavori in aula anche l’assessore Mirko Bisesti: «Sono veramente rammaricato per le dichiarazioni negative e contrarie dei vertici dei principali sindacati trentini di fronte alle misure a sostegno delle famiglie volute da questa Giunta nell’assestamento di bilancio» – esordisce Bisesti.

Il riferimento dell’assessore riguarda la reazione da parte dei vertici di Cgil, Cisl e Uil in merito ai due emendamenti presentati e approvati, nella giornata di ieri, in merito alle misure che la giunta ha assunto per contrastare la denatalità del Trentino.

«Emendamenti che, come ho già ripetuto più volte, – aggiunge Bisesti – vanno ad incrementare i già consistenti finanziamenti previsti dalla manovra di Assestamento al Bilancio caratterizzati sia dall’abbattimento delle rette dei nidi a favore delle nostre famiglie, sia dagli ingenti aiuti economici a sostegno dei nuovi nati. Queste misure, per dimensione e peso, non hanno eguali nella recente storia provinciale e posso affermare che si tratta di misure a tutela e a favore dei cittadini e dei lavoratori. Misure che fanno parte di un piano sociale, iniziato con questa variazione, che guarda al futuro del Trentino».

Anche Bisesti alla fine lanciata una stoccata alla triplice: «Forse sono proprio queste critiche che portano ad un continuo calo di persone che si iscrivono ai sindacati, persone che preferiscono sostenere e far parte di un importante piano per lo sviluppo sociale del nostro territorio come quello di cui si fa portatore la Lega».