Le donne trentine sono le più longeve d’Italia

L’Istat ci regala un dato interessante: le donne trentine sono le più longeve di tutta Italia.

Non solo, ma a 65 anni si avrebbero ancora 20,7 anni da vivere, ma con una differenza statistica: le donne ne avrebbero 22,3 contro i 19,1 degli uomini.

In Trentino Alto Adige le donne hanno un’aspettativa di vita di 86.1 anni, mentre in Campania le “meno fortunate”, vivono con 83.4 anni di aspettativa.

Pubblicità Pubblicità

Sono invece 2.3 gli anni che separano la speranza di vita degli uomini che vivono in Trentino Alto Adige (81.2 anni) da quelli che vivono in Campania (78.9).

In generale, ha più probabilità di vivere più a lungo chi abita nel Nord-Est, dove l’aspettativa è di 81 anni per gli uomini e di 85.6 per le donne.

Nel Mezzogiorno, al contrario, c’è la speranza più bassa: 79.9 per gli uomini, 84.3 per le donne.

Interessante la percentuale del’85% di centenari che vivono in famiglia, mentre sul totale l’84% è donna.

Può essere considerato confortante che gli over 110 siano raddoppiati in dieci anni: da 10 nel 2009 ai 21 di quest’anno.

Il rapporto “ Cent’anni e non sentirli” è chiaro: il sesso forte è quello femminile con la donna più anziana, 113 anni, che vive in Emilia Romagna.

La maggior parte dei super centenari ( 80,1%) è vedovo o vedova ( 86%).

Il 13,6% degli uomini risulta ancora coniugato sulla base di due fattori: la maggiore longevità delle donne e la tradizionale minor età delle mogli rispetto a quella dei mariti.

Se la Liguria è la regione col rapporto più alto tra popolazione e semi centenari, alla provincia di Trento spetta il primo posto per l’aspettativa di vita maschile e a quella di Bolzano per quella femminile.

E per concludere: vita tranquilla in estate per i super centenari che hanno tra dicembre e marzo, il periodo killer.

A dirlo è sempre la statistica che a livello di centenari, assegna all’Italia il primo posto in Europa.