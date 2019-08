L’assessore Spinelli visita la Mahle spa a Trento

La teoria dell’operaio digitale è molto semplice, tutto parte dal dato e dal concetto di privacy.

Nel futuro prossimo, quando algoritmi e robot svolgeranno tutto il lavoro degli umani in meno tempo, la linfa vitale, cioè il petrolio del futuro, che farà muovere e produrre questi algoritmi saranno i dati.

Dati che noi lasceremo in ogni istante in cui entreremo in contatto con l’internet delle cose.

Questi dati entreranno in un grande database che diventerà la materia prima ed il capitale delle aziende digitali.

Questo dato altro non è che la nostra privacy.

Da questa analisi prende piede la nostra teoria.

Tutti noi diventeremo quindi inconsapevolmente operai digitali e regaleremo, gratuitamente, il miglior fattore di produzione in circolazione.

È comprensibile sentire quale obbiezione nel merito, come per esempio : «basta non accettare o usufruire di un servizio». Giusto diciamo noi, ma questo può valere solo per l’oggi! Ma domani? Domani non potrai perché tutto e il contrario di tutto capterà i tuoi dati!

Altri potranno obbiettare: «Ma in cambio abbiamo sconti e altro. Giusto anche questo!

Ma in questo caso ricordiamo, a chi conosce la storia, cosa fecero i conquistadores spagnoli per prendere terre ed oro, offrirono beni di scarso valore e sappiamo come sia finita.

Il punto centrale della questione è come il Dato e la privacy debbano essere trattati, come un bene privato o come un bene pubblico?

Sta di fatto che tutti noi, dai dati della privacy non guadagniamo un euro mentre chi li elabora si!

Rientra nella normalità quindi proporre il diritto all’oblio della Privacy.

Questo diritto consisterebbe nel poter decidere noi, di mettere a reddito la nostra privacy o no.

Se scegliamo di no lo stato ci tutelerà dandoci la possibilità di poter usufruire di tutti i servizi senza che nessuno possa immagazzinare ed usare i nostri dati per manipolarci e venderci qualcosa.

Se decidiamo invece di metterla a reddito lo Stato ci riconoscerà una rendita che recupererà dagli utili stratosferici di queste aziende!

La Teoria esposta potrebbe sembrare astrusa a molti ma possiamo assicurarci che non è così.

Molti non comprendono il valore economico in loro possesso, non riescono a concepire la società del futuro.

La società del Dato cambierà il paradigma al quale siamo abituati oggi, in attesa di un’ulteriore telefonata da parte di qualche azienda di telemarketing dall’Albania o dalla Gran Bretagna