La tradizione del legno rivive grazie a “Predaia Arte e Natura – sentiero, simposio, festival”

Profonda commozione a Malè e in tutta la Val di Sole per la scomparsa del cavalier Renzo Andreis.

Classe 1934, ha guidato per 34 anni il gruppo alpini di Malè, fino a quando le sue condizioni di salute gliel’hanno permesso.

Anche dopo il passaggio di testimone a favore del figlio nel 2015, è stato nominato presidente onorario del gruppo in segno di riconoscimento per il grande impegno e dinamismo da sempre mostrato nel promuovere svariate attività di volontariato che hanno visto gli alpini sempre presenti.

Pubblicità Pubblicità

Oltre all’impegno nel corpo degli alpini è stato socio Sat per 62 anni, fondatore della sezione locale dei donatori di sangue della Lega Basi Battisti e per quattro mandati consigliere provinciale dell’associazione mutilati ed invalidi del lavoro all’indomani di un infortunio che lo colpì nel 1977.

La malattia con la quale stava convivendo negli ultimi tempi lo aveva costretto alla sedia a rotelle, ma non gli aveva impedito di partecipare il mese scorso ai festeggiamenti per il 90° di fondazione del Gruppo Alpini di Malè.

Assistito dai figli Stefano e Katiusca e dai suoi alpini, amici e parenti Renzo ha partecipato all’intera cerimonia ed è stato anche premiato insieme agli altri capigruppo.

La soddisfazione più grande è stato però l’affetto dimostrato nei suoi confronti da una moltitudine di alpini che hanno voluto porgergli i propri saluti e auguri.

La scomparsa di Renzo Andreis lascia sicuramente un vuoto nella comunità, e per questo motivo saranno certamente in tanti coloro che parteciperanno al rito funebre che verrà celebrato domani pomeriggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale.

«Malè: Renzo Andreis è andato avanti» – Così la comunità di Malé e della Val di Sole da l’addio allo storico alpino e «si stringe intorno alla famiglia del cav. Renzo Andreis, scomparso oggi alla soglia degli ottant’anni. Per lui una storica militanza tra gli Alpini della Borgata, dei quali è stato capogruppo per 34 anni, per 62 anni socio della SAT e con una presenza costante nel volontariato locale. Con Renzo Andreis se ne va un pezzo della storia di Malé dell’ultimo mezzo secolo. Il funerale si terrà venerdì 2 agosto alle 16 nella chiesa dell’Assunta di Malé».

«Va L’Alpin su alte cime passa al volo lo sciator ciao papà!! Sei stato un grande!!! R.i.P» – Questo il messaggio di addio del figlio Stefano lanciato sulla sua pagina facebook