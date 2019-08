Immensa India, dai mille colori e dagli innumerevoli tesori.

Suoni, profumi, colori, riserve naturali e deserti fanno dell’India meta imperdibile per chi vuole scoprire una civiltà eccentrica e seducente, nata migliaia di anni fa lungo le rive dei fiumi Indo e Gange.

In Oriente, ma in India soprattutto, la vita sociale si svolge lungo le strade e le vie dell’Antica Dehli sono affollate di vita fin dal primo mattino.

Ogni giorno carovane di Risciò e carretti, caricati al massimo della loro capacità, trasportano migliaia di persone e merci in ogni angolo di questi sorprendenti vicoli.

Superato lo shock iniziale si entra a far parte di un mondo pieno di arte e dal cuore antico.

Percorrendo la lunga e famosa strada del Bazar Islamico, un dedalo di stradine situato nell’Antica Dehli, troviamo bancarelle più che improvvisate che propongono frutta e verdura di vario tipo o un pasto preparato da mani esperte, e arriviamo così alla più grande moschea dell’India, Jama MasJid.

La moschea è stata commissionata nel XVII secolo dal grande sovrano Moghul Jahn, ed è in grado di ospitare contemporaneamente più di 20.000 fedeli.

Quando si pensa all’India la mente vola subito alla terra dei Re: Il Rajastan.

La capitale del Rajastan è, frutto della visione del Maraja Jai Singh. Jaipur è stata ideata e costruita dal Maraja secondo un preciso piano urbanistico a scacchiera.

L’edificio più famoso della città è il “Palazzo dei Venti”, di fronte al quale si rimane incantati dalla bellezza della facciata intagliata di ben 953 finestre.

Tra le strade di questo particolare abitato non è difficile incontrare diversi artigiani e tra i tanti troviamo quelli di tappeti, un’arte per cui è conosciuta l’India.

Arrivando ad Agra, a sud, ci si trova di fronte al più famoso monumento dell’architettura musulmana dell’India: il Taj Mahal.

La realizzazione di questo magnifico mausoleo in arenario bianco, costruito tra il 1631 e il 1948, si deve all’imperatore Mogul Shah Jahan il quale non badò a spese per innalzarlo.

Dedicato alla moglie morta prematuramente durante il parto, oggi il Taj Mahal è sicuramente un simbolo d’amore considerato una delle Sette Meraviglie del mondo moderno.

Nella storia e nell’epica di questo immenso Paese è ricorrente il tema dell’amore tanto che arrivando a Khjuraho, nel nord del Madhya Pradesh, se ne trova traccia.

Khjuraho è infatti famosa per l’originale e particolareggiata raffigurazione scultorea della sessualità: ninfee e demoni creano un mondo vivace e ordinato scavato nella roccia.

Poco distante, sul fiume Gange si può percepire quanto questo fiume sia importante per gli abitanti, non si tratta di un semplice corso d’acqua ma di un vero e proprio simbolo.

Infatti, secondo una particolare leggenda induista questo sarebbe conosciuto come il fiume sacro più importante dell’India.

Lungo questo canale sono presenti grandi scalinate conosciute, in lingua Hindi, come “Ghat”; queste conducono alle banchine del fiume e sono famose soprattutto nella città di Varansi dove, costeggiano la città per molte miglia.

Varanasi è la capitale spirituale dell’India nonché meta di pellegrinaggio dei fedeli, ed è proprio qui, nella acque del Gange che gli induisti si bagnano per purificarsi dai peccati.

Qui si viene accolti dai profumi, colori e aromi della città che raccoglie nelle strade la forte religiosità che accomuna tutti gli abitanti.

Attraversare l’India significa incontrare piccoli villaggi abitati lungo la strada, attraversare boschi e deserti ed imbattersi in animali come elefanti e scimmie.

Per questo motivo il modo migliore per visitare questo immenso Paese è affidarsi ad un’agenzia di viaggi specializzata che mette a disposizione una guida parlante italiano che riesca ad accompagnarvi lungo tutto il percorso e raccontarvi miti e leggende di questa incredibile Terra.

Per avere maggiori informazioni cliccate questo link.