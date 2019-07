Un concorso fotografico per scoprire le stagioni dell’Euregio

Mercoledì 31 luglio al castello di Stenico ad ore 21 il Nuovo Ensemble di Trento, in collaborazione con l’Apt Terme di Comano e con il Castello del Buonconsiglio, proporrà un concerto d’eccezione con il quartetto Prometeo al quale si unirà, come seconda viola, Lorenzo Bertoldi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In programma il Quartetto per archi in Re magg. op 20 n 4 di F. J. Haydn, ”Reinventions (sempre per quartetto d’archi) del compositore marchigiano S. Scodanibbio e, nella seconda parte il Quintetto K 515 per due violini, due viole e violoncello di W.A. Mozart.

Pubblicità Pubblicità

Il Quartetto Prometeo è formato dai violinisti Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, dalla violista Danusha Waskiewicz e dal violoncellista Francesco Dillon ed è, tra i quartetti d’archi italiani , uno dei più affermati.

Nel 2012 ha ricevuto il Leone d’argento alla Biennale musica di Venezia e dal 2013 è ”Quartetto in residence” all’Accademia Chigiana di Siena; la collaborazione con il violista trentino Lorenzo Bertoldi non è occasionale: è incominciata nel 2017 con l’esecuzione del Quintetto K 516 in Sol min. di Mozart, ed è proseguita affrontando anche un altro dei grandi Quintetti per archi di Mozart, quello il Do magg. K 515.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.