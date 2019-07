Temporale, Trento sud allagata. Il video

Si aprono giovedì 1° agosto le iscrizioni per partecipare alla selezione dei film per la 68. edizione del Trento Film Festival, che si svolgerà a Trento dal 25 aprile al 3 maggio 2020. I moduli d’iscrizione e i relativi regolamenti da domani saranno quindi disponibili sul sito web www.trentofestival.it.

Il termine per le iscrizioni delle opere cinematografiche per i film prodotti nel 2018 e 2019 è il 10 gennaio 2020; per i film prodotti nel 2020, invece, la scadenza è fissata al 10 febbraio 2020.

La partecipazione alla selezione dei film non prevede alcun costo d’iscrizione e l’ammissione al concorso e alle altre sezioni è decisa dalla direzione della rassegna insieme alla commissione di selezione.

Sempre giovedì 1° si aprono le iscrizioni per partecipare alla 34. edizione di “MontagnaLibri”, la annuale vetrina internazionale dedicata all’editoria di montagna.

Anche la partecipazione alla mostra editoriale “MontagnaLibri” è gratuita e gli editori che desiderano essere presenti alla rassegna con le proprie pubblicazioni devono compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito web del festival.

Le date di scadenza per la spedizione dei libri sono rispettivamente il 20 gennaio 2020 per le opere pubblicate durante il 2019; il 20 marzo 2020 per le opere editate tra gennaio e marzo 2020.

Il Trento Film Festival nel frattempo non si ferma: sono ormai a pieno regime i lavori per l’organizzazione dell’edizione autunnale di Bolzano che si svolgerà dal 21 al 29 settembre con un programma come sempre di grande qualità, all’insegna del cinema e delle culture di montagna.

Anche la programmazione del Trento Film Festival 365 prosegue: ad agosto sono già decine gli appuntamenti organizzati in Trentino e in tutta Italia, in collaborazione con Comuni, sezioni CAI, associazioni e rassegne cinematografiche.

