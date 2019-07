Teatro strapieno a Fucine per la presentazione del libro “Come una straniera”

“Ambientarsi in un luogo sconosciuto non è mai semplice. Ricordo ancora la miseria che abbiamo trovato al nostro arrivo in Cile. Ricorderò per sempre anche la mia mamma, un pilastro per la nostra famiglia composta da dieci figli e un marito che spesso si lasciava andare alle sue passioni, abbandonandoci per lunghi periodi”.

La triste storia di Amelia Tonolli ha suscitato un grande interesse in Val di Sole, tanto che domenica scorsa il teatro comunale di Fucine era letteralmente strapieno per assistere alla presentazione del nuovo libro “Come una straniera”, che tratta un tema molto importante anche per i giorni nostri: l’emigrazione.

L’autrice, intervistata dalla giornalista Lorena Stablum, ha raccontato le tappe più importanti e significative della sua esperienza in Cile, ricordando come non sia semplice per nessuno abbandonare la propria terra per emigrare verso paesi che offrono o sembrano offrire di più.

A rendere ancora più emozionante la serata, le letture dell’attrice Annalisa Morselli, accompagnate dal violoncello di Nicola Segatta.

Durante l’incontro, inserito nell’ambito della rassegna culturale organizzata dal Comune di Ossana “Oltre le mura. Tempo di viaggi, viaggi nel tempo”, è arrivata anche una dedica speciale da parte del console onorario della Repubblica del Cile in Trentino Alto Adige, Aldo Albasini Broll, a tutte le donne emigrate in Cile, vere colonne portanti su cui si sono rette le sorti delle famiglie che hanno lasciato la propria terra d’origine.

Figlio di emigrati nel Paese del Sud America, anche Aldo Albasini Broll fu costretto a lasciare adolescente la propria patria, il Cile, per seguire la famiglia che scelse di ritornare in Italia.

L’amministrazione comunale si dice molto soddisfatta del successo ottenuto dall’evento dedicato al libro di Amelia Tonolli.

“È stata una serata che ha appassionato residenti, oriundi e turisti – racconta l’assessore alla cultura Laura Marinelli –. Un ringraziamento speciale va alla biblioteca comunale e in particolare a Oscar Andreis, che ha saputo organizzare un evento dall’alto profilo culturale combinando musica, teatro e lettura e coinvolgendo il Comune di Pellizzano, il Centro Studi per la Val di Sole e il Consolato onorario del Cile”.