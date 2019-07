Miss Italia: a Storo vince Angelica Zanlucchi di Arco

La tredicesima tappa dell’80esimo Concorso Nazionale Miss Italia si è svolta, con comprovata partecipazione, per il secondo anno nella bella ed ospitale Storo, martedì 30 luglio.

In piazza Europa è stato allestito come lo scorso anno, il palco con passerella per ospitare le 19 concorrenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che sono arrivate da tutto il Trentino Alto Adige e che hanno sfilato per aggiudicarsi la possibilità di accedere alle Finali Regionali che si svolgeranno nel mese di agosto in tutta la Regione e che termineranno il 18 agosto a Bressanone per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige.

Il pomeriggio è stato dedicato alle prove in passerella delle concorrenti in Piazza Europa e a seguire alcuni shooting fotografici che hanno visto le Miss protagoniste per la valorizzazione dei prodotti a kilometro zero del territorio.

Alle ore 21.15 la serata è iniziata puntuale, davanti ad oltre 1000 persone.

Poi i riflettori si sono accesi sulle bellissime ragazze in passerella.

Sonia Leonardi, organizzatrice e presentatrice della kermesse, ci ha introdotto nel cuore della bellezza, presentando le candidate in gara prima nell’uscita con eleganti abiti da sera, poi con la classica uscita istituzionale body e pareo.

Atteso e partecipato anche il gioco con i più piccoli, che saliti sul palco si sono divertiti interpretando il ruolo di piccoli modelli e modelli, strappando risate ed applausi.

La vincitrice del titolo di Miss Storo, premiata dal Sindaco e dall’Assessore Stefania Giacometti, è stata Angelica Zanlucchi 20 anni di Arco, studentessa universitaria, appena rientrata da un anno degli Stati Uniti.

Sul podio assieme a lei: miss Rocchetta la frizzante Cleopatra Longo, 19 anni commessa di Rovereto, terza classificatala la diciottenne studentessa, amante del mondo del fitness, Valentina Miorelli di Riva del Garda, Miss Be Much si è qualificata Anastasia Fiore, commessa 20 anni di Trento con la passione per l’arte.

Al quinto posto troviamo un parimerito con Anastasia Semborosky 18 anni di Rovereto, studentessa liceale con la passione per la danza e la sorridente studentessa Claudia Topala 18 anni di Levico Terme.

Tutte 6 le ragazze si sono aggiudicate il diritto di accedere alle Finali Regionali e di partecipare anche alla Finalissima in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, e che sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

L’assessore Stefania Giacometti “abbiamo deciso di riproporre l’evento visto il successo dello scorso anno. Si tratta di un evento che coniuga e raggiunge più obiettivi: un importante veicolo promozionale per il nostro territorio, ma anche un momento di intrattenimento locale per i turisti e per i nostri concittadini, che speriamo possano partecipare numerosi a questo evento”.

Le prossime ultime tappe di selezione provinciale sono il 1 agosto ad Ortisei e il 2 agosto a Mezzano.

Mentre sabato 3 agosto si aprirà ufficialmente la fase delle finali regionali, con la prima tappa ospitata a Fiera di Primiero (Tn), alla quale seguiranno 5 agosto Gais, 7 agosto Andalo, 11 agosto San Vigilio di Marebbe, 13 agosto Cles, 16 agosto Folgaria.