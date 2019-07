Incidente sul Piz Galin, Raffaella Ghezzi muore 10 giorni dopo

Raffaella Ghezzi non ce l’ha fatta. Dieci giorni fa era caduta sul Piz Galin e fino all’ultimo i medici del Santa Chiara hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma i traumi si sono rivelati troppo gravi.

La donna, 63 anni, originaria di Andalo e trasferitasi a Molveno dopo il matrimonio con Luigi Donini, venerdi 19 luglio in compagnia del marito e del figlio Gianluca stava scendendo dal Piz Galin.

Poco dopo le 15, forse per aver messo il piede in fallo o semplicemente per una banale disattenzione, era inciampata lungo il sentiero, cadendo a terra e finendo rovinosamente sul prato sottostante.

Pubblicità Pubblicità

Il pendio con il manto erboso diventa sempre più ripido e finisce ad imbuto, su un canalone del lato Nord del Piz Galin.

La donna era rotolata a valle per una settantina di metri mentre il figlio e il marito assistevano impotenti alla tragica scena.

Immediata la chiamata dei soccorsi e a 2.350 metri di quota era giunto l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti con a bordo il personale sanitario e i tecnici del soccorso alpino.

ùCon un verricello erano stati calati nei pressi della cengia sulla quale la donna si era fermata, evitando di precipitare nello strapiombo sottostante.

Inizialmente la donna rispondeva agli stimoli dei soccorritori, ma poco dopo aveva perso conoscenza arrivando al Santa Chiara in condizioni gravissime.

Purtroppo con il passare dei giorni la gravità dei traumi riportati nella tragica caduta avevano reso le condizioni sempre più disperate. Lunedì non c’è stato più nulla da fare.

Il funerale sarà celebrato oggi mercoledì 31 luglio alle ore 17 a Molveno. Raffaella lascia il marito e i figli Giuliano, Viviana e Gianluca, oltre agli amati nipoti.