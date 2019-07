Il marchio di qualità del Parco Adamello Brenta ad altre cinque strutture ricettive

L’estate è arrivata e con lei anche il periodo dei viaggi fuori e dentro il nostro Bel Paese.

Tra le mete più consigliate e meno classiche, spicca sicuramente il Piemonte: incoronato dalla classifica “Best in travel” di Lonely Planet 2019 come la regione più bella del mondo, questa zona italiana raggiunge subito la prima posizione nelle località da visitare nel 2019 e nel 2020.

E non potrebbe essere diversamente, visti gli eccezionali paesaggi che passano dalla collina, alla città, alle montagne e alla pianura in poche ore di macchina.

Una delle mete da non perdere soprattutto verso la fine dell’estate e durante l’autunno, sono sicuramente le Langhe, o la “Langa” in piemontese. Si tratta di un esteso sistema collinare situato tra Cuneo e Asti, confinante con Roero e Monferrato, e definito dai fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno.

Questo territorio, incorniciato dalle Alpi, è incluso nella lista dei beni del Patrimonio dell’Umanità e si divide in tre aree:

Bassa Langa , zona di vini e tartufi

, zona di vini e tartufi Alta Langa , zona di nocciole e formaggi

, zona di nocciole e formaggi Langa Astigiana, a sud di Asti nota soprattutto per i vini

Castelli medievali, gastronomia eccelsa, passeggiate tra i vigneti nel dorato sole del tramonto sono solo alcune delle attrazioni principali della Langa.

D’autunno, con le foglie che iniziano a tingersi d’oro, lo spettacolo che queste colline regalano lascia senza parole e senza fiato.

L’alternarsi di lunghe file di vigneti della Bassa Langa ai paesi situati in cima alle colline nell’Alta Langa creano uno spettacolo davvero incredibile.

Tra le tantissime spa, resort e ristoranti, è possibile trovare strutture adatte ad ogni tasca: si può alloggiare in ville adibite ad hotel, in castelli o in costruzioni moderne. L’impatto ambientale è minimo e lo splendore di questa area merita sicuramente anche solo un weekend lungo all’insegna del relax e dell’incanto.

Tra i numerosi paesi e borghi che hanno alle spalle una lunga storia di contese tra piccoli feudi spiccano Alba, Barolo, la Morra, Neive, Novello e Cherasco. Nel vicino Roero, invece, è da non perdere la zona di Bra.

Tra colline, paesi, antichi borghi, enoteche e grandi tradizioni, la Langa è sicuramente il luogo adatto per tutti gli amanti della natura, della gastronomia e dell’arte.

Un luogo in cui tornare spesso e volentieri, per staccare la spina e rilassarsi davanti ad uno dei paesaggi più belli del mondo, magari sorseggiando uno degli ottimi vini della zona quali Barolo, Nebbiolo d’Alba o Alta Langa DOCG.