Follone, il sogno, ahinoi, continua – di Paolo Farinati

Egregio Direttore,

sono passati 50 anni da quel 21 luglio 1969 in cui Armstrong e Aldrin, i due primi astronauti sbarcati sulla Luna portarono sul nostro satellite una lastra di platino con inciso il salmo 8, in cui è espresso lo stupore del salmista di fronte allo spettacolo dell’Universo: “O Signore, nostro Dio, quant’è grande il Tuo nome su tutta la Terra“. Era un dono di Paolo VI.

Altri tempi e altri pensieri.

Oggi invece il nostro astronauta Luca Parmitano, dall’alto dei cieli, in orbita intorno alla Terra, ci ha fatto sapere che si, i disastrosi effetti del surriscaldamento globale sono visibili da lassù.

Sarà vero? Non sarà vero? Il mondo scientifico, per quanto ne so, non è concorde.

Invece il vescovo americano Fulton Sheen nel 1947, in un suo memorabile sermone radiofonico, fece una lucida profezia guardando ai “segni dei nostri tempi”.

Il suo sguardo penetrante non vedeva però i disastri causati dal riscaldamento dell’atmosfera della Terra, ma il “futuro conflitto tra un assoluto che è il Dio-Uomo e un assoluto che è l’uomo-dio; tra Dio che si è fatto uomo e l’uomo che si fa dio; tra i fratelli in Cristo e i compagni nell’Anticristo”.

Se la sua lettura dei segni dei tempi è questa, come io credo, la posta in gioco è ben più grande e pericolosa dell’ipotetico riscaldamento globale!

Chi aveva lo sguardo più penetrante sul vero bene dell’uomo, da cui discendono tutti gli altri, Fulton Sheen o una certa chiesa ecologista e modernista di oggi?

Non dovremo aspettare molto per avere la risposta. Ma ne saremo preparati?

Claudio Forti – Trento