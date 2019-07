Esplode nella notte un ordigno davanti alla Randstad di Rovereto

E’ ormai definito il programma della festa di lunedì 5 agosto 2019 nella ricorrenza di Maria Ausiliatrice, patrona di Rovereto.

Come ogni anno la ricorrenza sarà preceduta da una serie di eventi di preparazione.

La celebrazione avrà il suo clou – come ogni anno – il 5 agosto ore 18.30 con la consegna del cero votivo da parte del Sindaco, atto che suggella il rinnovo del voto della città di Rovereto espresso nel 1703.

Pubblicità Pubblicità

La festa patronale del 5 agosto sarà preceduta da:

venerdì 2 agosto

19:30 Rosario

20 eucarestia

sabato 3 agosto

19:30 Rosario

20 eucaristia

20:45 Piazza San Marco concerto “Musica Cittadina Riccardo Zandonai”

domenica 4 agosto

18:30 camminata per la fraternità con don Cristiano Bettega e gli immigrati per costruire la pace (da piazza San Marco alla Campana dei Caduti; è previsto servizio di autobus per il rientro)

Lunedì 5 agosto 2019 nella chiesa Arcipretale di San Marco

PROGRAMMA

lunedì 5 agosto – Festa votiva dell’Ausiliatrice

ore 10 concelebrazione eucaristica presieduta da Don Cristiano Bettega con i sacerdoti della città e la partecipazione delle pubbliche autorità;

ore 17:30 Rosario e canto delle litanie;

ore 18 secondi Vespri omelia processione lettura del voto offerta del cero votivo da parte del sindaco;

20:30 Piazza San Marco e via della terra cena sobria di condivisione

percorso della processione:

Partenza dalla chiesa arcipretale di S. Marco, quindi:

via Rialto, piazza Cesare Battisti, via Orefici, piazza Rosmini, corso Bettini, via Paganini, via Rebora, attraversamento corso Rosmini, via Stoppani, via Mazzini, piazza Cesare Battisti, via Rialto, piazza san Marco.

LA STORIA – Il 5 agosto 1703, per essere preservata dalle distruzioni portate dal generale francese Vendôme nella Vallagarina, la città di Rovereto si affidò alla protezione di Maria Ausiliatrice, Patrona principale della città, e fece voto di celebrare ogni anno la memoria solenne di ringraziamento. Una tradizione che prosegue anche oggi, a 316 anni dal Voto espresso dal Civico Consiglio, con diverse iniziative tra cui la processione con banda, un mix di sacro e profano che segue l’Ausiliatrice tra i costumi tipici delle donne e degli Schutzen.

È un pomeriggio in cui Rovereto torna a respirare la sua anima asburgica e la sua prima identità di paese del Tirolo Austriaco, soggetto a molte dominazioni tra cui anche quella veneziana e il tutto non a caso ha per cornice la Piazza e la Chiesa di San Marco. La presenza di cortei in costume tipico asburgico/tirolese lungo il centro storico di Rovereto, conferisce all’evento una tipicità e un fascino molto interessante.

Al rientro dalla processione che da San Marco muove versi il centro storico il Sindaco offre all’Arciprete di san Marco il Cero votivo, secondo la centenaria consuetudine. Viene quindi letto in modo solenne il testo del Voto formulato nel 1703 dal Civico Consiglio.

Anche quest’anno, al termine delle celebrazioni della sera, proseguirà la consuetudine, della cena sobria: una grande tavolata si snoda lungo via della Terra.