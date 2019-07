Dai Giochi senza Frontiere ai laboratori a Casa Sebastiano: approvati dalla giunta comunale di Predaia i quattro progetti del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”

Quattro progetti per i giovani, tanti obiettivi: crescere, diventare cittadinanza attiva, entrare in relazione con gli altri.

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Predaia i quattro progetti presentati da diverse associazioni del territorio al Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, che oltre a Predaia coinvolge anche il Comune di Sfruz.

Dagli attesi Giochi senza Frontiere di Predaia al percorso con viaggio formativo nelle zone terremotate di Arquata del Tronto, dai laboratori che fanno dell’integrazione il proprio filo conduttore alla realizzazione di un video che racconti il Piano Giovani attraverso gli occhi e la voce dei giovani stessi.

Pubblicità Pubblicità

Quattro progetti che rispondono pienamente agli obiettivi che erano stati posti nella stesura del Piano Strategico Giovani 2019 e che, dopo il passaggio al Tavolo e il parere positivo da parte dei referenti provinciali, hanno ottenuto ora l’approvazione anche da parte del Comune capofila, che ha impegnato così tutto il budget a disposizione del Piano Giovani (21 mila euro).

Si comincia subito con i Giochi senza Frontiere di Predaia, in programma in località Sette Larici sabato prossimo, 3 agosto, che sono stati pensati e organizzati dai Gruppi Giovani della zona riuniti in un unico, nuovo comitato denominato “Predaia Giovani Eventi” (Pregio Eventi).

Proprio la nascita di un’associazione che riunisse tutti i giovani dell’Altopiano di Predaia era uno dei presupposti fondamentali che il Piano Giovani si era prefissato.

“Turisti per scelta”, proposta progettuale presentata dall’Appm onlus, mira invece alla responsabilizzazione e alla partecipazione attiva dei giovani, che saranno protagonisti di un percorso in cui si renderanno concretamente disponibili a dare una mano a chi ne ha bisogno, grazie a una trasferta di due giorni ad Arquata del Tronto, zona colpita qualche anno fa dal terremoto.

Sarà poi allestita una mostra, con l’obiettivo di restituire alla comunità quanto conosciuto e vissuto in terra marchigiana.

Casa Sebastiano farà da scenografia a un altro progetto, “Laboratori per l’integrazione”, ideato dalla Cooperativa Albero Blu che prevede di realizzare, a partire da settembre, delle attività educative, ricreative e inclusive nell’ambito della danza e della cucina che coinvolgano ragazzi con sviluppo tipico e atipico. Perché si conoscano tra loro e inizino a instaurare un rapporto di condivisione e d’amicizia.

Tutti le proposte presentate rientreranno poi nel progetto strategico “Ciak, si gira – Giovani protagonisti si raccontano”, curato dal gruppo Ctg “Terre Alte”: un mediometraggio della durata di mezz’ora circa realizzato dalle ragazze e dai ragazzi che vorranno mettersi in gioco e raccontare il Piano Giovani attraverso il loro sguardo sulla realtà giovanile di Predaia e Sfruz e tramite i progetti realizzati per favorire lo scambio, la relazione e la crescita dei ragazzi del territorio.

L’assessore alle politiche giovanili di Predaia e referente istituzionale del Piano Giovani Ilaria Magnani si dice soddisfatta e orgogliosa delle proposte che coinvolgeranno i giovani in importanti attività formative e occasioni di crescita.

“I giovani non sono solo il futuro delle nostre comunità, ma anche il presente – dichiara l’assessore –. L’amministrazione sta investendo su di loro e, tramite il Piano Giovani di Zona, si è raggiunto anche il grande obiettivo di creare un nuovo gruppo nato dalla collaborazione fra i tanti Gruppi Giovani del territorio per la promozione di iniziative sociali e di intrattenimento. Con grande soddisfazione personale auguro a Pregio Eventi di dimostrare che insieme si è più forti, che questa “fusione” dimostra come stia crescendo la nuova comunità di Predaia, piena di grinta e motivazione. Un grazie va anche alla referente amministrativa Arianna Pedri e al referente tecnico Fabrizio Brida per il lavoro svolto e per aver aiutato le amministrazioni di Predaia e Sfruz a promuovere il Piano Giovani”.