Assestamento di bilancio: effettuate 6.750 votazioni, stasera il voto finale

Nonostante il ritorno di molti emendamenti da parte di alcuni esponenti della minoranza la discussione sull’assestamento di bilancio va avanti fino a mezzanotte.

Rimangono da votare più di 400 emendamenti di 5 Stelle e Futura. L’obiettivo è di votare assestamento e Defp nella nottata.

Al termine della votazione sull’articolo 38, quello che riguarda la cooperazione internazionale (articolo “bersagliato” da 290 emendamenti di Futura), è stato sottoscritto dal Pd, dal Patt e UpT, un emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta che prevede che la delibera di Giunta che fissa i criteri di finanziamento sia adottata sentito l’organismo più rappresentativo delle associazioni di volontariato.

Emendamento che ha ricevuto 22 sì, due astenuti di Futura, non hanno partecipato al voto i due consiglieri di 5 Stelle.

Si è tenuta poi la conferenza dei capigruppo e il presidente Kaswalder ha deciso di continuare i lavori a partire dalle 20 con l’obiettivo di votare la legge di assestamento e il Defp, il documento di economia e finanza provinciale.

Va ricordato che Pd, Patt e UpT hanno ritirato tutti gli emendamenti ostruzionistici, ne rimangono da votare una decina di Futura e circa 400 di 5 Stelle. La mozione che riguarda Chico Forti verrà discussa probabilmente nella mattinata di giovedì.

Ma fin dall’inizio della ripresa serale si è creato un clima di tensione per via delle molte richieste di Degasperi e Marini che cercavano in tutti i modi di fare dell’ostruzionismo sul nulla. Da notare che ormai il clima era sereno per via di alcune concessioni tecniche di Fugatti e ci pensava di concludere con il voto finale prima di mezzanotte.

Non si capisce bene quindi il motivo di questo strano comportamento di Degasperi e Marini.

Dopo alcuni minuti di assurde richieste dai banchi della maggioranza hanno cominciato ad alzarsi dei brusii che dopo un pochino si sono trasformati in eccesso di nervosismo.

I due pentastellati hanno continuato a cercare di fare ostruzionismo nonostante tutte le minoranze abbiamo sotterrato l’ascia di guerra.

Dalla maggioranza sono cominciate a piovere le battute ironiche all’indirizzo di Degasperi e Marini e qualche insulto.

Savoi è stato richiamato dal presidente Kaswalder, ma non è servito a granchè, fino a quanto Degasperi è scoppiato insultando i consiglieri della maggioranza. Un comportamento poco consono e di poco rispetto verso chi è in aula da 9 giorni di file per 15 ore al giorno.

Kaswalder ha richiamato più volte i due grillini, ma non è servito a nulla visto che erano ormai fuori controllo.

Poi ha deciso di sospendere i lavori.

La seduta è stata ripresa dopo circa 20 minuti e il presidente del consiglio ha chiesto a tutti di tenere dei comportamenti dignitosi.

Alessandro Savoi non è rientrato in aula.