Arriva la nazionale di basket a Trento e scattano tre giorni di festa per la comunità rumena

L’utilizzo alternativo dei Giardini Massimiliano i d’Asburgo di Lung’Adige Braille, di non si ferma.

La fotografia scattata di prima mattina conferma come si continui a dormire sotto le stelle scaldandosi con i primi raggi del sole.

Del resto se non c’è un’adeguata azione di prevenzione non di può sperare che il fenomeno ormai consolidato nel parco del Lung’Adige Braille, possa interrompersi da solo.

Durante l’estate una pattuglia della Polizia Municipale invece di rimanere ferma dell’incrocio del ponte San Giorgio per un controllo indiretto del traffico, sarebbe più opportuno facesse un controllo diretto del parco che invece pare non rientri tra le criticità monitorate.

Più volte il nostro giornale ha monitorato con foto e testimonianze episodi di degrado anche grave nel parco.

Così è sufficiente, come nel caso documentato, raggiungere la panchina preferita col buio della sera, parcheggiare la bicicletta dietro lo schienale della panchina e poi sdraiarsi opportunamente coperti da un telo di plastica dal rischio umidità o dalla pioggia.

Poi al risveglio ci si allontana come se mai si fosse entrati nel parco.

Presenze anonime che purtroppo in un luogo dove manca il controllo, non possono che aumentare, come succederà con l’arrivo della stagione della raccolta della frutta quando in tanti dormiranno in condizioni di fortuna, prima di trovare il lavoro e la sistemazione.

Ma nelle ore serali il parco è oggetto di una curiosa forma di spaccio.

Il pusher cammina tranquillamente con il suo cane che sembra portare normalmente a passeggio, Invece in successione incontra i clienti con i quali evidentemente, è stato concordato l’appuntamento.

A consegne concluse si ritorna alla base in attesa dei nuovi ordini da evadere e avanti così fino a tarda notte.

Alla fine tutti contenti a partire dal cane che si gode passeggiate in serie.

Situazioni che potrebbero essere facilmente contrastate se solo i controlli fossero effettuati nelle ore critiche e non fossero finalizzati unicamente su alcuni obiettivi.

Come per tutto il rione di Crisro Re, la situazione Giardini Massimiliano i d’Asburgo non è compromessa e la si potrebbe salvaguardare con un’azione di prevenzione che contribuirebbe a contenere il fenomeno