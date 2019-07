Al via le visite guidate alla scoperta degli scavi archeologici nell’antica chiesa di San Pietro a Mezzolombardo

In quest’ultimo fine settimana il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Malè ha continuato nell’effettuazione dei controlli di specialità sui passi montani e sulle arterie stradali del territorio di propria competenza.

Gli operatori di polizia stradale di quel Distaccamento hanno provveduto, in particolare, ad effettuare controlli con l’apparecchiatura Telelaser in dotazione sulla S.P. 235 nei pressi della galleria “Rupe” nel territorio comunale di Mezzolombardo che hanno consentito di elevare 7 contestazioni ad altrettanti automobilisti colti a viaggiare a velocità superiore ai limiti consentiti, tra questi: 5 sono stati sanzionati ai sensi dell’art.142/9 per aver superato di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità (sanzione amministrativa di Euro 544,00, detrazione di punti 6 dalla patente di guida e ritiro immediata della stessa che verrà inviata al locale Commissariato del Governo per la sospensione da uno a tre mesi) e 2 sanzionati ai sensi art.142/8 per aver superato di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità (Sanzione amministrativa di Euro 173,00 e detrazione di punti 3 dalla patente di guida).

Ritiro della patente e sanzione amministrativa di Euro 158, infine, anche per una donna di anni 48 di Spiazzo fermata a Caderzone e sorpresa alla guida dell’automobile con patente scaduta di validità.

