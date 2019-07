Abbandono di rifiuti pericolosi e degrado al rifugio Campel

È stato rintracciato a Trento un cinquantenne trentino che aveva truffano una giovane siciliana in cerca di un appartamento a Firenze in via dell’Agnolo.

L’uomo aveva pubblicato su un sito web l’annuncio di un appartamento in affitto non suo, e dopo aver intascato la caparra (circa 300 euro) ha fatto perdere le sue tracce.

Il 50 enne trentino si era fatto bonificare i soldi della caparra su un conto corrente intestato a suo nome, non è stato quindi difficile per gli investigatori arrivare a lui.

Nel dibattito processuale il truffatore è stato condannato a 6 mesi di reclusione e a 60 euro di multa.

Il mese scorso era stato condannato a 5 mesi sempre per truffa e con le stesse modalità, era quindi recidivo.

L’imputato insieme ad un’altra persona non identificata aveva pubblicizzato su internet la possibilità di affittare tale appartamento e all’annuncio aveva risposto una ragazza siciliana.

La giovane cercava un appartamento nella zona per motivi di lavoro e si era messa in contatto via e-mail con una donna che rivestiva i panni della proprietaria.

Dopo aver versato l’anticipo su un conto corrente bancario, la ragazza si è accorta della truffa solo quando arrivata a Firenze nessuno si era presentato all’appuntamento per la consegna delle chiavi.

Un breve controllo sui campanelli del condominio ha permesso alla giovane di scoprire che non esisteva nessuno con quel nome e che, dopo aver parlato con alcuni i inquilini , nessuno l’aveva mai sentita nominare.