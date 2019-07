Smeraldo on Ice: a Fondo le star del pattinaggio mondiale

Venerdì 2 agosto alle 20.30, grande appuntamento di sport e spettacolo al Palasmeraldo di Fondo (Trento) con i campioni del pattinaggio artistico.

Compongono il cast tanti atleti plurititolati che in queste settimane si stanno allenando sul ghiaccio di Fondo sotto la guida di Alexei Mishin, l’allenatore russo considerato il guru del pattinaggio mondiale.

Dalla campionessa iridata Elizaveta Tuktamisheva, alla campionessa europea Sofia Samodurova, al talentuosissimo azzurro Daniel Grassl, bronzo ai Mondiali Juniores, per finire con atleti già affermati a livello internazionale come Elisabetta Leccardi, Luc Maierhofer, Gabriele Frangipani, Nicola Todeschini,



Pubblicità Pubblicità

Yari Kessler, Anna Pezzetta: il cast di “SMERALDO ON ICE“, con il coinvolgimento nelle coreografie collettive degli oltre 100 atleti che hanno partecipato al camp, garantirà due ore di spettacolo per i tanti appassionati e per i turisti che affollano le strutture ricettive trentine.