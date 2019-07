Il parcheggio ex Sit all’insegna della street art

Nel cuore dell’estate tre giornate di street art con Ex Sit Graffiti Jam, un’opportunità per gli artisti per esprimersi e confrontarsi con writer di fama internazionale.

L’iniziativa, promossa dall’ufficio Politiche giovanili e organizzata dalla Cooperativa Arianna per conto del Tavolo street art Trento, nell’ambito dei piani giovani di zona Trento e Arcimaga, ha come tema Sostenibilità e ambiente.

Il 2, 3 e 4 agosto una trentina di artisti, coordinati dal writer Esteban Portilla Prado, in arte Nachos, originario dal Cile, in Trentino da diversi anni, che rappresenta l’anima della Jam, esprimeranno la propria arte rigenerando i muri che circondano il parcheggio ex Sit, in via Canestrini.

Per consentire agli artisti di lavorare sono previste delle limitazioni alla sosta.

Nello specifico vanno lasciati liberi – dalle 00 di mercoledì 31 luglio alla mezzanotte di domenica 4 agosto – gli stalli che si trovano nei 5 metri vicino ai muri perimetrali del Parcheggio, con l’eccezione del “lato ferrovia“.

Inoltre per tutta la giornata di sabato 3 agosto dovrà essere lasciata libera l’intera piazza, esclusi gli automezzi necessari ai partecipanti alla manifestazione.

Sul posto è stata posizionata dalla Polizia locale l’apposita segnaletica.

La jam rappresenta uno strumento simbolo della street art, un’occasione di aggregazione, una festa della cultura hip hop, che, accanto agli artisti writers, lascia spazio alle arti di strada: ballerini di break dance e musicisti di musica rap.

Attraverso la jam si vuole creare una galleria d’arte a cielo aperto che possa favorire l’emersione della cultura hip hop, attraverso le opere di esperti writers e fare apprezzare alla cittadinanza questo tipo di arte contemporanea con l’intento di sradicare il pre-concetto che street art voglia per forza dire illegalità.

L’iniziativa è partita già l’anno scorso quando, in occasione dell’edizione 2018 del progetto Summerjobs 16-17, i ragazzi hanno pulito i muri del parcheggio ex Sit. Da qui è nato il desiderio di abbellire e colorare il perimetro del parcheggio.

Nell’ambito della jam l’ufficio Politiche giovanili ha inoltre promosso un contest, per la realizzazione di un’opera artistica sulla grande facciata dell’edificio (150 metri quadrati) che si affaccia sul parcheggio.

L’opera vincitrice è stata ideata da Matteo Picelli, in arte Egeon, che ha convinto, con la sua interpretazione del tema proposto, la commissione che ha valutato le sette proposte pervenute. Particolarmente apprezzato il collegamento e la coerenza con il contesto e con la tematica del concorso, la qualità del soggetto scelto di immediata comprensione, nonché l’ottima gestione della composizione rispetto alla superficie.

Per dare concretezza al tema proposto, Egeon raggiungerà Trento partendo da Bolzano in bicicletta, portando con sé uno zaino pieno di bombolette colorate per la realizzazione della sua opera, che prenderà avvio giovedì 1° agosto.

Tutti i bozzetti presentati dagli artisti partecipanti al contest verranno esposti in mostra a Palazzo Thun nel mese di agosto.

Il Tavolo street art, coordinato dall’ufficio Politiche giovanili, costituisce uno spazio di confronto “aperto” con soggetti che si occupano di espressione artistica, di inclusione sociale giovanile e di educazione alla legalità attraverso la forma artistica dei murales. Ne fanno parte la Cooperativa Arianna/Educativa di strada, writers trentini, la Cooperativa Adam 0-99, il Mart Galleria civica di Trento, l’Associazione La Cerchia, l’Associazione Alchemica, l’Associazione culturale Andromeda, e alcuni insegnanti del liceo scientifico da Vinci e del liceo artistico Vittoria.

Il Tavolo, in collaborazione con il servizio Beni comuni e alcune Circoscrizioni, si pone l’obiettivo di utilizzare la street art come mezzo per abbellire la città, educando alla legalità e alla cura dei beni comuni, valorizzando questo tipo di arte contemporanea attraverso interventi di estetica urbana.