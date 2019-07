Il muretto «assassino» di Ceniga colpisce per la terza volta

È ricoverato in condizioni molto gravi un ragazzo moldavo di 22 anni residente a Verona che ha perso il controllo della sua moto questo pomeriggio in via Lungo Lago Conca D’oro all’uscita di una galleria Calchera poco prima della galleria Tempesta in direzione Torbole.

Il giovane centauro dopo aver perso il controllo della sua moto è andato a sbattere sulla roccia e poi è scivolato per alcune decine di metri sull’asfalto

Le sue condizioni sono gravissime per i numerosi traumi subiti, nonostante il giovane fosse ancora vigile all’arrivo dei soccorsi. Poi però le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per portarlo d’urgenza all’ospedale S. Chiara.

