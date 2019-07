Diagnosticare il Parkinson con un prelievo

L’estate è il momento migliore per scegliere uno sport da praticare.

Quasi tutte le società sportive propongono delle offerte promozionali allo scopo di far provare i diversi sport che fondamentalmente si dividono in tre categorie: resistenza come può essere il nuoto e il ciclismo, potenza come i salti in lungo ed in alto nell’atletica leggera o misti come quelli di squadra.

A parte le simpatie personali, ogni corpo ha le sue attitudini e caratteristiche, ecco perché prima di scegliere, è opportuno un consulto col proprio medico.

Prima di tutto la scelta deve essere proporzionata alle condizioni del fisico e dell’età, da valutare anche la frequenza con la quale lo si intende praticare.

Poi ci sono alcune attenzioni da prestare.

La tecnologia che sia l’autovettura, il motorino, il computer o la play station hanno portato alla sedentarietà ed anche ad una mancanza di allenamento di base.

Un aspetto da valutare quando ci si approccia allo sport è quindi quello della necessità di un allenamento di preparazione sul quale poi iniziare la vera e propria attività sportiva.

A seguire l’alimentazione dove fragole, ananas, kiwi, ciliege ed agrumi, insieme ad alcune verdure fresche hanno un ruolo primario in quanto contengono tanta Vitamina C, indispensabile per lo sportivo.

A fianco dell’attività fisica vera propria, c’è quella che si può considerare “ dolce”.

Come lo può essere il fitness olistico che punta al benessere individuale anche con l’acquisizione della coscienza di sè stessi ed ha come primo nemico da combattere, lo stress.

Poi il semplice camminare che contribuisce all’efficienza dei muscoli, alla diminuzione del grasso presente nel nostro corpo ed aiuta a mantenere il giusto livello di calcio nelle nostre ossa.