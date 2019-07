Caldonazzo, completati i lavori di riqualificazione della stazione

Tempi duri per gli automobilisti sulla Strada Statale 47 della Valsugana.

Dopo l’autovelox fisso in località Grigno installato negli anni scorsi in direzione Trento un nuovo dispositivo verrà installato sempre in località Grigno ma in direzione Padova.

La decisione è stata comunicata dal primo cittadino di Borgo Valsugana Enrico Galvan (Borgo è il comune capofila della gestione associata della Polizia locale)

Nel 2017 sono state circa 23 mila le violazioni al codice stradale in Bassa Valsugana e Tesino.

Nel 2018 sono aumentate e 23.500 conducenti sono stati sanzionati per eccesso di velocità

La nuova struttura sarà posizionata dalla Comunità Valsugana e Tesino e gestita dal corpo di Polizia Locale.