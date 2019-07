Alla festa del bimbo autistico va solo un’amica, poi la commovente sorpresa

In questi giorni si legge molto dell’omicidio del brigadiere Mario Cercella Rega a Roma.

Ed ecco che sui social e non solo, attraverso una precisa parte politica e dai buonisti cominciano a passare quei brutti messaggi che tanti conoscono e che molte volte abbiamo letto in questi anni: «diciamo la verità se l’è cercata lui, questa è la verità che nessuno vuole dire. Nessuno gli aveva dato il permesso di essere la, in quel luogo, per difendere un suo informatore. Se è morto è colpa sua», e via dicendo.

Immaginate per un istante vostro figlio nella situazione del povero studente americano, non vi sareste augurati che il vostro piccolo e insicuro uomo di 19 anni legittimamente sotto effetto di droga e impaurito da una situazione nella quale lui non immaginava di trovarsi riuscisse a uscirne indenne? E lo diciamo ironicamente anche se con amarezza.

Certo che si perché ammazzare è sempre più normale.

Bendare ad ammanettare una persona che spaccia, si droga, estorce denaro, minaccia, e ammazza, oggi è diventato uno scandalo.

Essere Carabiniere, in questo Paese, è una colpa. Perché la verità è che queste persone che rischiano la vita per difenderci – secondo qualcuno – in realtà sono dei farabutti.

Del resto lo dice anche Mentana, nel suo tg, sui social ovunque si sente in diritto di difendere un ragazzo che ha ucciso un rappresentante dello Stato ma che poverino lo Stato stesso ha bendato e umiliato.

Alla fine tutto finirà come con Amanda Knox. Lo Stato perderà è il giovane rampollo americano rimedierà una pacca sulla spalla e un biglietto a nostre spese per gli Stati Uniti.

Poi scriverà un libro, farà una fiction e si sposerà ma avrà sempre il tempo per rammentare come la nostra polizia sia barbara.

Alla fine finirà come tutte quelle volte che di mezzo c’è stato lo Zio Sam, perché la politica e il potere economico muovono le file e creano le verità che più gli fan comodo.

Come sempre finirà con una famiglia distrutta, un tutore della legge dimenticato e un’Italia sconfitta e umiliata.

Noi pensiamo che un omicidio sia sempre qualcosa di grave. Chiunque lo commetta deve marcire in prigione. Non accettiamo che una vita valga solamente 18 anni che poi diventano nove.

Se si permette ad un ragazzo che ha ucciso un rappresentante dello Stato di passarla liscia sarà l’ennesima legittimazione data dallo Stato all’omicidio, e la magistratura stessa ne sarà responsabile.

Intanto la macchina mediatica d’oltre oceano si sta già muovendo. Le tv americane mettono in dubbio l’operato dei nostri carabinieri. Per loro il presunto omicida è sicuramente innocente in quanto Americano.

Se tutti i fatti appureranno le responsabilità del presunto omicida lo Stato dovrà dare un segnale forte e di svolta nella coscienza della magistratura. Un segnale che metta in riga chi pensa che qui si possa fare quel che si vuole.

Un messaggio che dica che lo Stato ha deciso di tutelare chi ogni giorno rischia la vita per noi.

Ci aspettiamo, più di altra cosa, che la coscienza di alcuni, come Mentana per esempio, un giorno mostrando la foto di un omicida bendato esclamino:“Questo è quello che si merita chi uccide.”