Aggiornati i criteri per finanziare le attrezzature dei vigili del fuoco volontari

Confermate per l’anno scolastico 2019/2020 – e seguenti – le disposizioni per l’attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia: la decisione è stata assunta oggi dalla Giunta provinciale con delibera proposta dall’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli.

La Domanda Unica è lo strumento di semplificazione, adottato nel 2012, per raccogliere con un solo modulo le domande per richiedere: l’assegno regionale al nucleo familiare; il contributo famiglie numerose; le tariffe agevolate per la mensa scolastica (sia provinciale – scuole materne – sia delle comunità di Valle – elementari, medie e superiori); la tariffa agevolata trasporto pubblico; la tariffa agevolate per i servizi alla prima infanzia.

Ogni anno veniva approvata una delibera per fissare i criteri comuni per questi interventi.

Considerato che la situazione si è ormai consolidata con la delibera di oggi si vogliono fissare le disposizione in questione per l’anno scolastico 2019/2020 ma prevedendo che esse possano valere a tempo indeterminato.

Viene anche confermato il ruolo di APAPI come soggetto di riferimento nell’assistere per gli aspetti relativi all’ICEF i richiedenti e gli operatori dei soggetti accreditati alla raccolta delle Domande uniche.