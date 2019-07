A Ossana ritorna “Il sogno di Jacopo”, tra dogma ed eresia

Come annunciato in primavera, prosegue il percorso di amicizia tra Cles e Suzdal. La settimana scorsa sono arrivati nella borgata sei ragazzi giunti da Suzdal, la cittadina russa gemellata con Cles per volere dell’ex Sindaco Giacomo Dusini, che in quei luoghi fu detenuto come prigioniero di guerra.

L’ufficio per le attività culturali del Comune di Cles ha rilasciato questo comunicato stampa:

“Per poter continuare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le cittadine di Cles e Suzdal (Russia), tra le quali è in atto un gemellaggio firmato il 7 ottobre 1991, sono previste diverse proposte, che si inseriscono in un progetto di scambio culturale e propaganda turistica della valle di Non e dei prodotti che la caratterizzano.

L’obiettivo è quello di coinvolgere nell’iniziativa il maggior numero possibile di abitanti, sensibilizzandoli all’argomento mediante azioni d’informazione nelle scuole, nelle sedi di organizzazioni sociali, di gruppi culturali, del volontariato e del tempo libero, come nelle strade e nelle piazze.

Il messaggio che si vuole trasmettere ai ragazzi coinvolti è quello che le relazioni dirette tra le popolazioni di questi due Comuni determinano la reciproca conoscenza e la stima progressiva delle persone singole o riunite in associazione le cui comunità d’appartenenza, pur muovendosi verso obiettivi condivisi, sono depositarie di identità specifiche.

Esaltando l’unità nella diversità, questo incontro può accelerare il processo di superamento d’ogni genere di pregiudizio e favoriscono l’acquisizione della consapevolezza dei comuni valori europei che concorrono.

Dopo il successo dell’edizione 2016 e 2018, il Comune di Cles ha riproposto l’ospitalità a Cles di 6 giovani di Suzdal presso le famiglie locali dal 26 luglio al 2 agosto 2019.

I ragazzi russi hanno l’occasione di partecipare alle numerose iniziative e manifestazioni estive organizzate dal Comune di Cles, in collaborazione con la Pro Loco di Cles ed il Consorzio Cles Iniziative. Ci sono incontri istituzionali e delle visite ai luoghi significativi della Valle di Non e alle realtà produttive della zona.

Sabato 27 luglio i ragazzi russi sono stati accolti ufficialmente da una delegazione del Comune di Cles presso la Sala Baronale di Palazzo Assessorile. Si sono poi recati al cimitero di Cles per deporre un omaggio floreale sulla tomba di Giacomo Dusini, l’esimio clesiano ed ex Sindaco, che venne internato in un campo di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale, e che fortemente volle stringere il rapporto di amicizia fraterna fra Cles e Suzdal.

Durante la mattinata i ragazzi sono stati anche accolti dal vice dirigente del Liceo B. Russell di Cles, per visitare la scuola e conoscerne il piano di studi”.

Nel mese di agosto 7 giovani di Cles saranno ospiti a Suzdal di famiglie locali ed è inoltre previsto un viaggio di una delegazione ufficiale del Comune di Cles.