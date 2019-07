Malore per Dallapiccola dopo i lavori in aula, ricoverato al santa Chiara

Brutto incidente ieri sera poco dopo le 22.00 al Bus de Vela.

Un uomo di 56 anni mentre stava viaggiando in direzione Riva del Garda, dopo la prima galleria sul viadotto ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un autobus.

L’impatto è stato violentissimo e il centauro ha riportato diverse fratture e traumi.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto è sopraggiunta l‘ambulanza di Trentino emergenza che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le sua condizioni sarebbero gravi.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna di 42 anni per fortuna in modo lieve. Anche lei è stato ricoverata al santa Chiara in osservazione.

Sul posto i vigili del fuoco di Trento con l’autogru e i vigili urbani per i rilievi che hanno eseguito anche le operazioni di messa i sicurezza del traffico.