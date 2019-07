INPS, la procedura elettronica per gli assegni familiari è un disastro

L’INPS quest’anno ha varato una nuova procedura elettronica per la richiesta degli assegni familiari (link all’articolo) che in alcuni casi si è dimostrata un vero disastro, almeno secondo l’esperienza di un nostro lettore che ci racconta le proprie vicissitudini, ancora irrisolte, con l’ente previdenziale.

«Gentile direttore,

Quest’anno a marzo ho appreso che per richiedere gli assegni familiari a sostegno del reddito l’INPS ha cambiato modalità, almeno per i lavoratori dipendenti di imprese private non agricole, ed ha adottato una procedura elettronica che consente di effettuare la domanda online, comodamente da casa propria.

Avendo però un figlio maggiorenne disabile a carico pensavo di dover ricevere l’autorizzazione (ANF43) dall’INPS per accedere a questa prestazione sociale, quindi, per non farmi trovare impreparato al consueto appuntamento di luglio, ho pensato bene di richiedere l’autorizzazione, sempre online, in data 14/04/19.

Dopo circa un mese, a seguito di un mio sollecito telefonico al customer service dell’INPS (803164), finalmente mi viene risposto in data 15/05/19 dalla sede competente di Trento, via ticket telematico, che non ho bisogno dell’autorizzazione ANF43 per richiedere l’assegno per mio figlio, in quanto lo stesso ha un verbale della commissione medica per l’accertamento di invalidità civile in cui è riportato il cod. 06 – Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, inoltre, la sua potenzialità lavorativa è abolita.

In pratica i codd. 06 e 07 sono esenti dalla richiesta ANF43 basta fornire copia del certificato d’invalidità all’INPS. In seguito, l’INPS di Trento mi invia anche un’e-mail e poi una lettera, via posta ordinaria, dove comunica che non ho bisogno di autorizzazione.

Tranquillizzato da ciò il 18/06/19 compilo online il modello di richiesta degli assegni familiari, e inizio a sperare di poter vedere l’assegno con l’importo attualizzato nel foglio paga di luglio, senza soluzione di continuità, ma ben presto mi rendo conto di aver riposto male le mie speranze.

Infatti, il 22/07/19, verificando lo stato di lavorazione della domanda per gli assegni, scopro che è in segnalazione/verifica con la motivazione: il familiare xxx necessita di autorizzazione in quanto disabile.

Faccio presente che nella procedura elettronica per la richiesta degli assegni familiari non ho trovato un campo note nel quale potere descrivere la situazione di mio figlio né la possibilità di potere caricare il certificato di invalidità.

A questo punto invio nuovamente alla sede INPS di Trento tutti i certificati utili a definire la pratica, a mezzo e-mail certificata (PEC), ed apro una nuova segnalazione elettronica sul sistema di caring nazionale, la sede di Trento risponde al ticket il giorno seguente comunicando di aver sbloccato la pratica, verifico ed in effetti la richiesta di assegni risulta approvata e mi illudo di aver risolto.

Sì, perché il giorno 29/07/19, non riscontrando gli assegni familiari nel foglio paga di luglio, accedo alla mia richiesta sul sito dell’INPS e trovo nuovamente la pratica in stato: segnalazione/verifica con la motivazione: il familiare xxx necessita di autorizzazione in quanto disabile.

Bisogna che i funzionari e le procedure dell’INPS si mettano d’accordo una buona volta… io intanto ricomincio, il giro di reclami elettronici/telefonici che chissà quando finirà.

Rimane ingiusto però lo stress che sto subendo e la quantità di tempo spesa tra telefonate e ticket telematici che non mi portano ad alcuna soluzione. Una situazione tipicamente Kafkiana!

Lettera firmata»

Ecco una dimostrazione pratica di come l’elettronica e la burocrazia invece di semplificare le procedure finiscano col complicarle fino a produrre situazioni paradossali.

Speriamo vivamente che questa storia possa sensibilizzare l’INPS ad essere più vicina alle esigenze dei cittadini senza complicare la vita di chi, in fondo, chiede solo i propri diritti.

A cura di Mario Amendola