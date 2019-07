Immobile abbandonato in via Maioliche a Rovereto: le precisazioni del comune

L’amministrazione Comunale ha concesso un termine aggiuntivo di 60 giorni per la realizzazione dei lavori inclusi nella variante ma il collaudo dell’opera con apertura al pubblico delle nuove strutture, dovrà avvenire entro il 24 ottobre 2019.

E’ questa una delle condizioni poste dalla Giunta Comunale che nella sua ultima seduta di martedì 23 luglio ha deliberato approvando la variante costruttiva e progettuale (datata aprile-luglio 2019), relativa ai lavori di approntamento del bacino artificiale per la pesca sportiva e l’insediamento di attività ludico-sportive alle foci del leno in località Moja a Sacco.

Il contratto stipulato nel 2016 con la società Tosca Costruzioni srl scaturiva da una procedura assolutamente vantaggiosa per l’ente pubblico che merita una sottolineatura e giustifica anche la tempistica del cronoprogramma: trattasi infattti di un progetto a costi “zero” per il Comune di Rovereto nonostante l’ente porti al patrimonio opere per quasi 1 milione di euro.

Il metodo scelto per la riqualificazione di quest’area, occupata fino al 2011 dalla associazione Polisportiva Kosmos – Rovereto, successivamente inutilizzata ma assolutamente strategica per finalità ludico-ricreative e di interesse collettivo, è stato quello di conseguire la riqualificazione del lotto – per ritornarlo fruibile alla collettività – attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato.

L’istituto giuridico individuato e prescelto per attuare tale operazione è stato l’asta immobiliare sul diritto di superficie della durata di 25 anni da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dunque un istituto classico della contrattualistica pubblica (l’asta) ma modernamente declinato al supremo interesse di garantire il patrimonio immobiliare del Comune che è collettivo (e dunque del cittadino).

Infatti l‘art. 953 del codice civile prevede che quando il diritto è vincolato in un tempo determinato (25 anni in questo caso), allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (il Comune quindi).

Sulla base di questa visione strategica a lungo termine e nel supremo interesse del patrimonio comunale sono stati predisposti gli atti necessari per dar corso all’operazione immobiliare.

In data 5 ottobre 2016 è seguita la stipula del contratto con la ditta Tosca Costruzioni srl, con sede a Dolcè (VR) risultata vincitrice con un offerta economica pari a € 59.834,43 dell’asta e a seguito del rilascio del permesso di costruire, i lavori sono iniziati in data 22 marzo 2017.

Il progetto ha subito delle varianti perchè la società Tosca Costruzioni ha poi prospettato di convertire il bacino della pesca sportiva anche in pista da pattinaggio durante la stagione invernale. Ciò al fine di incrementare ulteriormente l’offerta delle attività ludico/sportive dell’area, proposta valutata favorevolmente dall’amministrazione comunale.

Nel marzo di quest’anno la società Tosca Costruzioni srl ha chiesto all’amministrazione comunale di valutare altre modifiche al progetto tutte tese ad aumentare di fatto il valore dell’area e con maggiore valenza pubblica grazie ad opere o servizi che migliorano l’offerta turistico – recettiva per la città di Rovereto, a totale carico della ditta. Pertanto oltre alla realizzazione della pista del ghiaccio, la società ha dato altre proposte.

Il progetto di variante ha attenuto l’approvazione da parte della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) in data 4 giugno 2019.

Poichè il permesso a costruire era stato rilasciato in data 22 marzo 2017, l’opera doveva essere conclusa entro il giorno 14 gennaio 2018 (il cronoprogramma prevedeva infatti complessivi dodici mesi per progettare, realizzare, collaudare e aprire al pubblico la nuova struttura).

Ma in data 18 settembre 2017 i lavori erano stati sospesi per la mancata autorizzazione, da parte degli uffici preposti della Provincia Autonoma di Trento, a derivare l’acqua per alimentare il bacino artificiale dalla roggia Pajari.

La società in attesa ha realizzato il bacino e le strutture al grezzo, rinviando le opere di finitura e il carico dell’acqua, previste dal cronoprogramma all’ottenimento dell’autorizzazione stessa.

Solo in data 29 aprile 2019 è pervenuta l’autorizzazione della PAT a realizzare un pozzo esplorativo, per la caratterizzazione dell’acqua e quindi solo da tale data la società Tosca Costruzioni ha potuto proseguire con i lavori, sospesi in data 18 settembre 2017.

Il nuovo termine dei lavori sarebbe quindi fissato al 25 agosto 2019.

In considerazione di quanto previsto dalla variante, è stato quindi concesso un termine aggiuntivo di 60 giorni. Da ciò ne deriva che il collaudo dell’opera, con l’apertura al pubblico delle nuove strutture, dovrà avvenire entro il 24 ottobre 2019.