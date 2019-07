Dragononesa più forte della pioggia: sulle acque di Santa Giustina trionfa Piné

“Boscaiolo per hobby, sicurezza da professionista”: questo il titolo dell’opuscolo elaborato dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l’Inail, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Estate, tempo di “sorti”, il tradizionale taglio di legname boschivo assegnato dai comuni, quest’anno particolarmente elevato dopo il disastro lasciato dalla tempesta Vaia nell’autunno scorso. Queste ‘sorti’ consistono nell’abbattimento dei tronchi direttamente nel bosco, dove vengono subito privati dei rami e segati per poterli trasportare fino a valle. Nella maggior parte dei casi, di questa procedura se ne occupano personalmente utenti privati, che così si procurano la legna da ardere per la stagione fredda.

Dalle statistiche elaborate dall’Inail, appare che nel settore forestale si incorre molto spesso in infortuni, anche gravi, ed a volte purtroppo mortali. Una considerevole parte di questi riguarda i boscaioli improvvisati, vuoi per la scarsa esperienza, vuoi per mancanza di attrezzature adeguate, ma soprattutto per la prevenzione pressochè inesistente.

La brochure “Boscaiolo per hobby, sicurezza da professionista” è un vademecum composto da 70 pagine che racchiudono un promemoria delle principali regole atte a garantire la propria sicurezza ed incolumità, ed è rivolto ad hobbysti, agricoltori, novelli taglialegna. Ovviamente non può assolutamente sostituire una formazione a carattere professionale, ma è comunque un buon punto di partenza soprattutto per chi si appresta a tagliare legna per la prima volta, anche nel cortile di casa.

L’opuscolo, redatto dal Comitato di coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’appoggio dell’Assessorato alla Salute e alle politiche sociali della Provincia di Trento e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è disponibile gratuitamente presso gli Uffici Distrettuali Forestali, oppure scaricabile dal sito del Comune di Cles.