Assestamento di bilancio senza spiragli d’intesa: tutti gli emendamenti delle minoranze respinti

Come nel giugno 2011, quando l’assemblea legislativa ingaggiò un duro confronto attorno alla riforma della protezione civile presentata dall’allora presidente Lorenzo Dellai, domani il Consiglio provinciale è convocato in seduta festiva.

Continua infatti senza cenni di remissione il blocco ostruzionistico che in Consiglio provinciale non consente di arrivare al voto finale sul disegno di legge di assestamento del bilancio preventivo Pat per il 2019-2021.

A partire da stamane le minoranze su ogni emendamento chiedono la votazione segreta solo per perdere tempo.

Richiesta che poi dalle minoranze non viene nemmeno votata.

Per la cronaca fino ad ora tutti gli emendamenti delle minoranze sono stati tutti bocciati.

Cosa ancora più grave, come testimoniano le immagini nella foto ed i numerosi video che stanno girando sul web, è che fra le minoranze i banchi sono desolatamente vuoti.

Molti consiglieri di minoranza quindi non votano nemmeno gli emendamenti che hanno proposto apportando un notevole danno economico alla comunità trentina.

Solo la presenza in massa dei consiglieri della maggioranza permette di raggiungere il numero legale per poter andare avanti con i lavori.

Il muro contro muro nasce per i tagli apportati dal governatore Fugatti alla cooperazione internazionale.

I numeri di questa tornata consiliare estiva stanno diventando davvero record: domani settima giornata consecutiva, già 62 sono le ore di esame della manovra di bilancio in corso, quasi 2 mila le votazioni effettuate dall’aula (con il sistema elettronico), circa 2.400 gli emendamenti fin qui “liquidati” (in totale erano 7.869, di cui 377 sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri decadranno in corso di esame, perché assorbiti da altri).

I tempi di intervento delle opposizioni sono esauriti, rimane quindi soltanto il tempo tecnico per la votazione del grande numero di emendamenti agli articoli. Siamo giunti all’articolo 20 sui 45 da votare prima dell’ultima, definitiva votazione sull’intero testo di legge promosso dal presidente Maurizio Fugatti.

Il presidente Walter Kaswalder è chiamato in particolare a un superlavoro, dovendo ad ogni votazione fare fronte alla richiesta di voto con modalità segreta da parte dell’opposizione: si tratta di un altro espediente dilatorio e ostruzionistico consentito dal regolamento, perché occorre verificare se la richiesta arriva da almeno 8 consiglieri.

E’ il capogruppo Alessio Manica del Pd a farsi carico in particolare di ripetere e scandire questa richiesta ad ogni emendamento, mentre sul fronte di maggioranza è Alessia Ambrosi di Lega Salvini Trentino a occuparsi di dare un cenno ai colleghi per rammentare ad ogni chiamata come la coalizione intende votare in modo compatto.

Alle 20 di stasera i capigruppo – in assenza di riaperture del confronto sul merito della legge – hanno concordato di riprendere i lavori domani con orario 9-13, 14.30-19, 20-00.30.

La prospettiva è di proseguire poi la settimana prossima, con eventuali sospensioni per altri impegni consiliari (lunedì pomeriggio è convocata in sala Aurora a palazzo Trentini la conferenza tecnica che chiude i lavori della Commissione consiliare sulla tempesta Vaia, mentre il 31 luglio si riunisce il Consiglio regionale).

Da segnalare il commento del segretario della lega e assessore all’istruzione Mirko Bisesti: «È il voto n°2018 dei circa 7000 di questo assestamento di bilancio! Ho voluto fare una fotografia proprio a questo numero perché per noi il 2018 rappresenta la vittoria del cambiamento in Trentino mentre per il centro-sinistra e il M5s rappresenta una sonora sconfitta che continua anche oggi con questo loro miope e sterile ostruzionismo al nostro assestamento di bilancio! Un assestamento che guarda al futuro e al Trentino! Siamo da giorni bloccati in consiglio ma noi non ci fermiamo mai»