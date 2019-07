Appartamenti sovrappopolati da immigrati: la denuncia di uno straniero integrato in una palazzina di Cristo Re

Siete alla ricerca di una baby sitter?

Ecco dieci siti specializzati solo per Trento che propongono un notevole numero di candidate a conferma di come anche in Trentino, la domanda e offerta siano altissime.

Ad esempio su Toptata, digitando Via Grazioli si possono ricevere fino a 808 profili di baby sitter residenti nel raggio di due chilometri.

Sittly è invece il sito dove le aspiranti baby sitter possono iscriversi.

Mentre su Babysits si possono consultare 43 profili online, di ragazze già registrate.

Qual’è l’identikit delle candidate?

La maggior parte sono studentesse universitarie, molte le badanti che sono disoccupate o che vorrebbero cambiare lavoro.

Poi ci sono le mamme che già stanno a casa con il loro bambino ed a questo punto sono disponibili ad accudirne al suo domicilio.

Quanto costa una baby sitter all’ora? Su sitly.it c’è uno specifico calcolatore ed indicando Trento, un bambino da accudire e un’età compresa tra i 26 e i 60 anni il costo è di 8,20 euro all’ora.

Un euro in più è da riconoscere per l’eventuale aiuto nei compiti e 2 per le pulizie.

Decisamente superiore – 12 euro – la baby sitter a chiamata per le vacanze come nel caso di Riva del Garda, Folgaria, Madonna di Campiglio e la Val Gardena.

Non mancano le regolamentazioni.

Col Libretto Famiglia introdotto dall’Inps due anni fa, si ha un costo lordo di 10 euro: 8 euro per la baby sitter, 1,65 per i contributi della gestione separata, 0,25 per il premio assicurativo e 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.

La retribuzione cambia completamente in caso di assunzione part – time o full-time che viene calcolata anche sulla base dell’esperienza.

In questo caso si va da un minimo di 5,45 euro ad un massimo di 8,21 per una collaboratrice non convivente: mentre per una convivente la forbice è compresa tra i 751,88 euro e i 1385,60.

Dilagante il fenomeno delle baby sitter in nero: più di un milione è fuori regola.

Ma in questo caso a chiedere il lavoro coperto spesso sono le stesse ragazze per non perdere i benefici legati al reddito o di contributi concessi a vario titolo.

La proposta di legge sarebbe quella di introdurre un sistema di deduzione totale non solo dei contributi, ma del costo totale.